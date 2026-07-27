List do pracowników TVN ws. zmiany właściciela. „Prowadzimy działalność jako niezależna firma”

Paramount Skydance i Warner Bros. Discovery uzgodniły, że wstrzymają swoją transakcję najpóźniej do czerwca 2027 r. w związku z pozwem wniesionym przez 12 stanów USA oraz Stowarzyszenie Scenarzystów Amerykańskich. Twierdzą one, że fuzja zaszkodzi konkurencji i doprowadzi do wzrostu cen dla konsumentów. W związku ze sprawą jeden z prezesów WBD Simon Robinson, odpowiedzialny za studia filmowe, wysłał list do wszystkich pracowników firmy, m.in. TVN – podały Wirtualne Media.

„Do tego czasu, o ile nie nastąpią żadne inne istotne wydarzenia, zamknięcie planowanej transakcji pozostanie wstrzymane. Odpowiednie zespoły będą kontynuować prace nad planowaniem integracji zgodnie z wytycznymi Biura Zarządzania Integracją (Integration Management Office)” – brzmi fragment pisma. Robinson podkreślił, że zdaje sobie sprawę z tego, że „oznacza to przedłużenie okresu niepewności, który i tak już był wymagający”.

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„WBD i Paramount Skydance pozostają odrębnymi spółkami, a WBD nadal prowadzi działalność jako niezależna firma. Nasza codzienna praca trwa, a najważniejszym obszarem, na którym wszyscy powinniśmy się koncentrować, jest wspieranie naszych zespołów oraz dostarczanie wartości naszym odbiorcom i partnerom” – czytamy. Spółka zadeklarowała, że przekaże nowe fakty po ich oficjalnym potwierdzeniu. Odrzuciła też zarzuty ws. konkurencyjności i braku korzyści dla branży medialnej.

Przyszły i obecny właściciel TVN podkreślały wcześniej, że połączenie ich działalności jest niezbędne, aby konkurować z gigantami streamingu cyfrowego i konglomeratami technologicznymi. Paramount zaznaczył, że proces sądowy jest „najszybszym” sposobem na udowodnienie, iż transakcja jest „korzystna” dla konkurencji, konsumentów i twórców. Strony muszą przedstawić propozycję harmonogramu postępowania sądowego do 31 lipca.

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