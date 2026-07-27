Morawiecki pójdzie sam do wyborów? Sondaż pokazał, ile osób czeka na jego partię

Po rozłamie w PiS i wykluczeniu z tej partii byłego premiera Mateusza Morawieckiego i jego ludzi, pojawiają się pytania, jaka będzie przyszłość polityka. Według polityków i mediów najbardziej prawdopodobnym scenariuszem jest przekształcenie stowarzyszenia Rozwój Plus w partię polityczną. Z najnowszego sondażu SW Research dla „Dziennika Gazety Prawnej” wynika, że aż 26,4 proc. Polaków byłoby gotowych głosować na takie ugrupowanie. Na pytanie „Czy rozważył(-a)by pan(-i) oddanie głosu na nową partię polityczną stworzoną przez byłego premiera Mateusza Morawieckiego?” odpowiedzi „zdecydowanie tak – to inicjatywa, na którą czekam” odpowiedziało jednak tylko 9,1 proc. badanych. 17,4 proc. odpowiedziało „raczej tak”, a swoje poparcie uzależniło od osób na listach i programu partii.

Były premier nie może być jednak zadowolony. Aż 55,9 proc. Polaków odpowiedziało, że nie nawet nie rozważa oddania głosu na byłego premiera i jego ekipę. W tej grupie niemal 41 proc. twierdzi, że nigdy nie zagłosuje na partię Morawieckiego, a 15 proc. odpowiedziało, że woli inne ugrupowania, które już są na politycznym rynku. „DGP” wskazuje więc, że dla byłego premiera twardy punkt wyjścia powinno stanowić te 9,1 proc. badanych, którzy oczekują na założenie przez niego partii.

Największe poparcie dla Morawieckiego na wsi

Z sondażu wynika też, że Mateusz Morawiecki mógłby liczyć na największe poparcie na polskiej wsi. Łącznie niemal 35 proc. badanych zamieszkujących na wsi stwierdziło, że jest gotowe głosować na nową partię byłego premiera. W tym znajduje się około 12 proc. osób, które wskazały, że czekają na ten projekt. 48 proc. twierdzi jednak, że nie rozważa oddania swojego głosu na potencjalną nową partię.

Im większy ośrodek, tym mniej głosów może zebrać środowisko Morawieckiego – to kolejny wniosek z sondażu. W miastach do 20 tys. mieszkańców partię Morawieckiego wzięłoby pod uwagę 16,4 proc. respondentów, a w tych od 20 tys. do 99 tys. mieszkańców – 20,3 proc. Dalej jest trochę lepiej dla polityka, bo w ośrodkach od 100 tys. do 199 tys. mieszkańców odsetek pozytywnych odpowiedzi wynosi 26,8 proc., a w miastach od 200 tys. do 499 tys. – 24,4 proc. W ośrodkach liczących ponad 500 tys. mieszkańców znów jest słabiej, tam nową partię rozważyłoby 19,3 proc. badanych.

Seniorzy niechętni byłemu premierowi, podobnie jak najmłodsi

Były premier nie może liczyć na duże poparcie wśród najmłodszych wyborców. Ci w wieku do 24 lat nie są pewni co do nowej inicjatywy. Zaledwie 5 proc. z nich wskazało, że wyczekuje założenia przez Morawieckiego partii. Kolejne 15 proc. stwierdziło, że mogłoby pod pewnymi warunkami rozważyć oddanie na nią głosu. Aż 33 proc. w tej grupie wybrało odpowiedź „trudno powiedzieć”.

Podobnie niechętni Morawieckiemu są seniorzy. 23 proc. rozważyłoby głosowanie na polityka, ale aż 62 proc. odpowiedziało przeciwnie, tutaj niezdecydowanych było zaledwie 15 proc. Największe poparcie Mateusz Morawiecki zebrałby dla swojej partii w grupach od 25 do 34 lat i od 35 do 49 lat. To kolejno 32,8 proc. i 31,3 proc. badanych. Sondaż pokazał też, że mężczyźni byliby nieco bardziej otwarci na inicjatywę Mateusza Morawieckiego niż kobiety.

Bogatsi zagłosują na byłego premiera?

„DGP” zbadała jeszcze jedną zależność. Sondaż sprawdził, czy głos na Morawieckiego mógłby być związany z progiem dochodowym. Wśród osób zarabiających do 3 tys. zł netto projekt rozważyłoby 17,8 proc. badanych. W grupie z dochodami od 3 tys. do 5 tys. zł odsetek pozytywnych odpowiedzi rośnie do 29,3 proc., wśród zarabiających od 5 tys. do 7 tys. zł wynosi 31,4 proc. Dziennik wskazuje, że wśród osób z dochodem powyżej 7 tys. zł pozytywnych odpowiedzi było już 32 proc.

Badanie zostało przeprowadzone 21–22 lipca 2026 r. przez SW Research dla „DGP” na próbie 803 dorosłych Polaków.

Czytaj też:

Nagłe wyznanie Kurskiego o Morawieckim. Te słowa zaskoczyły obecnych w studiu Czytaj też:

„Klub milionerów” przy Morawieckim. Tyle mają politycy związani z Rozwojem Plus