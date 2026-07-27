Alarmujące dane ws. sprzedaży papierosów nieletnim. Wzrost o 148 proc.

Program STOP18! monitorujący skalę sprzedawania wyrobów tytoniowych i nikotynowych osobom poniżej 18 roku życia poinformował, że w 2025 r. wpłynęło do niego 911 takich zgłoszeń wobec 368 w 2024 r. To wzrost o 148 proc. Najwięcej sygnałów dotyczących możliwego złamania zakazu spłynęło z Mazowsza (122), Małopolski (95) i ze Śląska (93). Zgłoszenia przekazano organom ścigania. Papierosy i e-papierosy bez problemu kupują nawet dzieci w wieku 12-13 lat.

Jako jedną z głównych przyczyn problemu wskazano niską świadomość społeczną oraz brak dostatecznej wiedzy sprzedawców o karach grożących za sprzedaż wyrobów nikotynowych i tytoniowych nieletnim. – To właśnie pracownicy handlu stoją na pierwszej linii ochrony dzieci i młodzieży przed dostępem do wyrobów tytoniowych i nikotynowych – skomentował Maciej Ptaszyński z Polskiej Izby Handlu. Do programu dołączyła m.in. sieć Lewiatan Holding S.A.

Wzrost przypadków sprzedaży wyrobów nikotynowych niepełnoletnim. 911 zgłoszeń w 2025 r.

– Handel jest pierwszą i najważniejszą z linii odpowiedzialności w ograniczaniu dostępu dzieci i młodzieży do wyrobów nikotynowych. Nawet najbardziej rygorystyczne przepisy nie będą skuteczne bez ich konsekwentnego egzekwowania w codziennej pracy sprzedawców. Kluczowe znaczenie mają systematyczna weryfikacja wieku klientów, regularne szkolenia personelu oraz budowanie kultury odpowiedzialnej sprzedaży – skomentował Marcin Poniatowski.

– Wspólne zaangażowanie sieci handlowych, producentów i instytucji społecznych może realnie ograniczyć dostępność wyrobów nikotynowych dla dzieci i młodzieży. Działając razem, możemy tworzyć rynkowe standardy, które chronią młodych ludzi i pokazują, że biznes potrafi działać odpowiedzialnie – podsumował członek zarządu i dyrektor ds. marketingu w Lewiatan Holding S.A.

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