Burza po tekście o kawalerkach wiceministra Tuska. Politycy żądają dymisji

Jak ustaliła Wirtualna Polska, wiceminister sportu Ireneusz Raś, odpowiedzialny za projekt ustawy regulującej najem krótkoterminowy, przed wejściem do rządu zarabiał na wynajmie trzech mikrokawalerek w Łodzi. Dwie z nich sprzedał bratu, a trzecia przypadła jego byłej żonie. Dziś lokale znajdują się w budynku działającym jako aparthotel. Kontrowersje wzbudził fakt, że z przygotowywanego przez resort projektu usunięto przepisy pozwalające gminom tworzyć strefy wolne od najmu krótkoterminowego.

Reakcje nawet wśród koalicjantów

Sprawa wiceministra Rasia wywołała polityczne oburzenie. W sieci zawrzało od komentarzy polityków. Reakcje opozycji nie budzą zdziwienia, jednak te od partnerów z koalicji już tak. Najmocniej wiceministra skrytykowali politycy Polski 2050. „Lepiej zaczynam rozumieć dlaczego o pisaniu ustawy więcej zdawały się wiedzieć organizacje lobbingowe niż ministerstwa w rządzie” – napisał wiceminister funduszy i polityki regionalnej Jan Szyszko.

Do tekstu WP odniosła się także minister funduszy Katarzyna Pełczyńska-Nałęcz. „Ciekawe ile jeszcze razy politycy broniący dewelopersko- rentierskiej polityki mieszkaniowej muszą walnąć w ścianę, żeby wreszcie zrozumieli, że nie tędy droga. A wystarczyło przyjąć nasze (Polski 2050) poprawki dające prawa mieszkańcom i samorządom…” – napisała w serwisie X.

„W Sejmie zadbamy o to, by wspólnoty mogły decydować o najmie krótkoterminowym, a samorządy – ustalać strefy bez najmu krótkoterminowego” – napisała z kolei Daria Gosek-Popiołek z Lewicy, kandydatka tej partii na prezydenta Krakowa.

Razem ostro krytykuje Rasia

Również partia Razem nie szczędziła słów krytyki wiceministrowi. Posłanka tej partii, Marcelina Zawisza zwróciła się do premiera Donalda Tuska z pytaniem: „to są te wasze standardy?”. „Dramat. Ale też powiedzmy szczerze, po tym jak szturmowali media z kłamliwym przekazem – nic spodziewałam się niczego innego” – dodała. Z kolei poseł Maciej Konieczny, również z partii Razem, skomentował ten tekst ironicznie. „Proszę się rozejść. Nie ma na co patrzeć. Minister Raś nie ma żadnych mieszkań na wynajem, bo wszystkie przepisał na żonę (już byłą) lub sprzedał bratu (obecnemu) tuż przed wejściem do rządu” – napisał.

„Kompletna kompromitacja tego rządu. Miliony ludzi czekają na regulacje, a rząd Tuska na sekretarza stanu odpowiedzialnego za projekt wyznacza osobę z jawnym konfliktem interesów” – napisała z kolei Aleksandra Owca, radna Krakowa i kandydatka na prezydenta tego miasta. „Natychmiastowa dymisja i jasna deklaracja, że wykreślone przepisy wrócą do ustawy – NA WCZORAJ!” – napisała w serwisie X.

Aktywiści oburzeni doniesieniami o wiceministrze

Jan Śpiewak, aktywista zajmujący się m.in. patologiami rynku nieruchomości, wezwał krótko do dymisji wiceministra. „Minister Raś kupował mikrokawalerki na wynajem, dziś pisze o nich ustawę. Raś do dymisji!!” – napisał krótko. „Dymisja za Raś, 2, 3… Jeśli ktoś szukał odpowiedzi dlaczego minister tak gorliwie bronił minimalnych regulacji i wyrzucił podstawowe bezpieczniki (m.in. prawo wspólnoty mieszkaniowej do zabronienia w niej najmu krótkoterminowego) to właśnie ma odpowiedź” – czytamy z kolei na profilu Miasto Jest Nasze, organizacji i ruchu miejskiego z Warszawy. We wpisie napisano też wprost, że Raś sam zarabiał na tego typu działalności.

Opozycja wzywa do dymisji

„Rząd, a to przez dziwne związki pana Rasia, a to przez pisma od niemieckich firm, się tym nie zajmie. Trzeba w końcu uporządkować ten armagedon, który mają niektórzy mieszkańcy” – skomentował poseł PiS Jan Kanthak. Z kolei Przemysław Czarnek, kandydat na premiera PiS zorganizował konferencję prasową. – To klasyczny konflikt interesów w tym rządzie i dlatego Ireneusz Raś powinien być całkowicie odstawiony od prowadzenia tej sprawy i tej ustawy. Ja nikomu nie zabraniam zakupu mieszkań, małych, dużych, mikrokawalerek. Pan Raś też ma do tego prawo. (...) Natomiast w takiej sytuacji zwykłe podstawowe zasady przyzwoitości nakazują odsunięcie się od procedowania ustawy – powiedział Czarnek.

Z kolei związany z Mateuszem Morawieckim Janusz Cieszyński, były minister cyfryzacji i – jeszcze – poseł PiS nie hamował ostrych słów. „Burdele i imprezownie za ścianą będziecie mieli tylko po to, aby państwo Raś mogli dalej zarabiać na swoich” – napisał.

Raś nie widzi problemu

Jak napisała Wirtualna Polska, sam zainteresowany w rozmowie z portalem nie dostrzegł konfliktu interesów. Ireneusz Raś przekazał, że nie informował premiera ani ministra sportu o tym, że do niedawna zarabiał na mikrokawalerkach, a dziś zarabia na nich jego brat.

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