Wyciekło nagranie z przesłuchania Jarosława Kaczyńskiego. Jest odpowiedź prokuratury

27 lipca serwis Goniec.pl opublikował w serwisie YouTube materiał z przesłuchania Jarosława Kaczyńskiego, w którym polityk odnosi się m.in. do działań mec. Romana Giertycha. Przesłuchanie odbyło się 10 czerwca tego roku w Prokuraturze Okręgowej w Warszawie.

Sprawa dwóch wież. Wyciekły materiały z przesłuchania Kaczyńskiego

Rzecznik Prokuratury Okręgowej w Warszawie prok. Piotr Antoni Skiba w rozmowie z Faktem odniósł się do publikacji treści związanych ze sprawą.

– Dostęp do całości akt miała tylko jedna osoba, mecenas Roman Giertych. Wystąpił o dostęp, dostał dostęp. Było pouczenie dla wszystkich osób biorących udział w przesłuchaniu o treści artykułu 241, czyli o odpowiedzialności karnej za upublicznienie przed uprawomocnieniem się materiałów z postępowania przygotowawczego – poinformował prok. Skiba.

Dodał także, że „upublicznienie takiego dokumentu z akt postępowania, jakim jest płyta z nagraniem stanowiąca załącznik do przesłuchania w charakterze świadka Jarosława Kaczyńskiego, nie było ani w interesie prokuratury, ani stron procesowych” . Ocenił także, że takie działanie będzie miał swoje konsekwencje.

Z kolei mec. Roman Giertych miał zaprzeczyć, że ma związek z wyciekiem i uznał, że winna była prokuratura.

Śledztwo ws. "dwóch wież"

Przypomnijmy, Prokuratura Okręgowa w Warszawie poinformowała 30 czerwca o umorzeniu śledztwa w sprawie tzw. dwóch wież. Dotyczyło ono „doprowadzenia Geralda Birgfellnera, w okresie od maja 2017 r. do lipca 2018 r. (...) w wykonaniu z góry powziętego zamiaru, w celu osiągnięcia korzyści majątkowej, do niekorzystnego rozporządzenia mieniem wielkiej wartości, w postaci pieniędzy w kwocie nie mniejszej niż 1.300.000 euro, przez osoby działające w imieniu Srebrna sp. z o.o” .

Mężczyzna miał zostać wprowadzony w błąd co do posiadania uprawnień do podejmowania działań w imieniu spółki. W śledztwie chodziło również o nieprawidłowości związane z Radą Fundacji „Instytut im. Lecha Kaczyńskiego".

Prokuratura przekazała, że „do czasu uzyskania tłumaczenia postanowienia na język niemiecki, Prokuratura Okręgowa nie będzie podawała szczegółowych podstaw umorzenia” .

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