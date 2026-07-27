Niemcy piszą o awanturze w PiS. „Im większy podział, tym lepiej”

Rozłam w Prawie i Sprawiedliwości nie umknął uwadze niemieckich mediów. Dziennikarze zza Odry analizują konflikt między Jarosławem Kaczyńskim a środowiskiem Mateusza Morawieckiego i oceniają, że kryzys największej partii opozycyjnej może trwale zmienić układ sił na polskiej scenie politycznej.

Niemieckie media o kryzysie PiS. Mocne słowa o Kaczyńskim

Berlińska gazeta „Die Tageszeitung” stwierdza, że obecne problemy PiS są paradoksalnym efektem wcześniejszych sukcesów wyborczych. Zdaniem korespondentki Gabriele Lesser partia zaczęła tracić kontrolę nad sytuacją po dwóch ważnych zwycięstwach.

Jak tłumaczy, w 2023 roku PiS wygrało wybory parlamentarne, ale nie było w stanie stworzyć rządu i ostatecznie trafiło do opozycji. Kolejnym ciosem miało być zwycięstwo Karola Nawrockiego w wyborach prezydenckich w 2025 roku.

„Karol Nawrocki nie jest bezwarunkowo lojalny wobec partii” – ocenia Gabriele Lesser, wskazując, że w przeciwieństwie do Andrzeja Dudy obecny prezydent nie wywodzi się bezpośrednio z PiS i nie jest związany z partią w taki sam sposób.

Zdaniem dziennikarki Jarosław Kaczyński „musiał nie raz przełknąć gorzką pigułkę i poprzeć skrajnie prawicową politykę Karola Nawrockiego”.

Niemcy komentują konflikt w PiS

Według Gabriele Lesser taka sytuacja przyczyniła się do dalszego przesuwania partii w prawo. Ma to być również próba odwrócenia uwagi od problemów prawnych polityków związanych z poprzednim rządem Mateusza Morawieckiego. Korespondentka przypomina m.in. zamieszanie wokół Zbigniewa Ziobry i Marcina Romanowskiego.

„TAZ” zwraca także uwagę na rosnącą pozycję ugrupowań znajdujących się jeszcze bardziej na prawo od PiS, czyli Konfederację oraz partię Grzegorza Brauna. Według niemieckiej gazety partie te zyskują poparcie dzięki m.in. „hasłom antyunijnym, antysemityzmowi i nagonce na Ukrainę”.

Gabriele Lesser ocenia, że „rozpad PiS i dalszy podział po prawej stronie sceny politycznej może mieć pozytywne skutki dla polskiej demokracji”. „Dla polskiej kultury politycznej byłoby dobrze, gdyby PiS, a także odłam Morawieckiego, zniknęły. Im większy podział, tym lepiej!” – napisała. Jednocześnie ostrzegła, że „fatalne” byłoby, gdyby na takim konflikcie zyskały jeszcze bardziej radykalne ugrupowania.

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