Zmiana właściciela TVN-u mogła się przeciągnąć? „Obie strony wywiesiły bardzo małą białą flagę”

Paramount Skydance wstrzymał przejęcie Warner Bros. Discovery w związku z pozwem prokuratorów generalnych 12 stanów USA. W połowie lipca złożyli oni pozew przeciwko fuzji w związku z możliwością naruszenia przepisów antymonopolowych. Prawnik zatrudniony specjalnie do tej transakcji zasugerował, aby „od razu przejść do procesu sądowego”. Decyzja o opóźnieniu połączenia była spowodowana obawą dotyczącą długotrwałej batalii prawnej – relacjonuje The New York Times.

Istniało bowiem ryzyko, że transakcja może zostać zawieszona przez sąd na czas nieokreślony. Przyszły właściciel TVN uznał, że skierowanie sprawy do sądu jest najszybszym sposobem na sfinalizowanie przejęcia. Według prof. Erica Talley’a, który specjalizuje się w prawie i ładzie korporacyjnym obie strony wywiesiły „bardzo małą białą flagę”. Paramount i stany uzgodnienie odroczenia przedstawiły jednak jako swoje zwycięstwo.

TVN zmieni właściciela. Paramount Skydance wstrzymał fuzję z Warner Bros. Discovery. Nowe fakty

Przyszły właściciel TVN chce jak najszybciej rozwiązać sprawę z uwagi na „opłaty za opóźnienie”. Paramount będzie musiało wypłacić akcjonariuszom WBD 650 milionów dolarów za każdy kwartał, jeśli transakcja nie zostanie domknięta do końca września. Jeśli fuzja zostanie zablokowana przez organy regulacyjne wówczas niedoszły właściciel TVN będzie zobowiązany do zapłacenia Warner Bros. Discovery opłaty za zerwanie umowy w wysokości siedmiu miliardów dol.

W przyszły piątek Paramount i stany przedstawią swoje propozycje harmonogramów rozpraw. Przyszły właściciel TVN dąży do wyznaczenia terminu rozprawy na listopad, a stany oświadczyły, że chcą rozpocząć proces w przyszłym roku. Kalifornijski prokurator generalny Rob Bonta wyraził nadzieję, że „uda się wygrać proces i do połączenia medialnych gigantów nigdy nie dojdzie”. Prezes Paramount Skydance David Ellison ocenił z kolei, że transakcja przebiega zgodnie z planem.

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