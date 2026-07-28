Toksykolog o niepokojącym incydencie z kampanii Nawrockiego. “Za krótki czas ekspozycji’

W dalszym ciągu niewyjaśnione pozostają szczegóły incydentu z udziałem Karola Nawrockiego, do którego doszło w trakcie kampanii prezydenckiej w zeszłym roku. Według relacji prezydenta po spotkaniu z wyborcami w Ząbkowicach Śląskich wyjątkowo źle się poczuł. Pojawiły się spekulacje, że mógł zostać otruty.

Toksykolog ocenił, co mogło zaszkodzić Nawrockiemu

W rozmowie z „Gazetą Wyborczą” doktor nauk medycznych Eryk Matuszkiewicz, internista i toksykolog kliniczny skomentował zdarzenie z udziałem Karola Nawrockiego. Odniósł się w szczególności do zachowania ówczesnego kandydata na prezydenta w Dzierżoniowie, gdzie pojawił się prawie godzinę po wizycie w Ząbkowicach Śląskich.

Toksykolog zwrócił uwagę, że objawy, o których polityk wspominał w wywiadzie, pasują do zatrucia nikotyną.

– Dawka toksyczna nikotyny to 0,2 miligrama na kilogram masy ciała. Zakładając, że pan prezydent waży 100 kilogramów, to dla niego taka dawka z woreczka nikotynowego 20-miligramowego, byłaby dawką toksyczną – przekazał dr Matuszkiewicz. Ekspert dodał również, że jeśli ktoś bierze kolejne dawki, mało pije i nie wydala moczu, wówczas eliminacja substancji z organizmu jest wolniejsza.

Specjalista po obejrzeniu nagrań ze spotkania w Dzierżoniowie zwrócił uwagę na wyjątkowo szybki powrót polityka do sprawności.

– Po dwóch godzinach stężenie nikotyny spada o połowę, po kolejnych dwóch godzinach o kolejną połowę i tak dalej aż do zera. Tymczasem nagranie z drugiej miejscowości, w której było spotkanie z wyborcami, wygląda, jakby się nic nie stało – podkreślił Matuszkiewicz.

W wywiadzie Nawrocki ujawnił też, że zwracano mu uwagę, aby nie całował kobiet w rękę, ponieważ może dojść do zatrucia. Według toksykologa jest to jednak mało prawdopodobne.

– W toksykologii ważna jest tzw. droga ekspozycji substancji i czas ekspozycji. Może być na przykład droga pokarmowa albo wziewna. Przez pocałowanie w rękę trudno otruć. Za krótki czas ekspozycji, bo to jest sekunda kontaktu i trzeba by połknąć, a to raczej zostaje na ustach. Na pewno nie mogłaby to być substancja jakaś powszechnie dostępna. Jeżeli już to jakiś środek z tajnych laboratoriów służb specjalnych – dodał Matuszkiewicz.

Co wydarzyło się przed wizytą w Ząbkowicach Śląskich?

„Gazeta Wyborcza” przeanalizowała też przebieg wydarzeń, do których doszło w 15 maja. Przed wizytą w Ząbkowicach Śląskich polityk pojawił się na konferencji w Wałbrzychu. Media miały wówczas zauważyć, że włożył do ust coś charakterystycznego – „było wąskie, białe, zwinięte na końcu” – przekazała gazeta. Doszło do tego kilka dni po tym, jak w trakcie debaty telewizyjnej miał zażyć tzw. snusa. „GW” oceniła, że to, co polityk włożył do ust w Wałbrzychu, wyglądało jednak nieco inaczej.

Następnie Nawrocki pojechał do Kłodzka, gdzie zjadł obiad w jednej z miejscowych restauracji. Gazeta sprawdziła, czy ktoś zgłaszał wówczas zatrucie – nie było takiej sytuacji. Później polityk pojawił się z kilkudziesięciominutowym opóźnieniem w Ząbkowicach Śląskich. Gdy Nawrocki zakończył przemówienie, jego stan miał się pogorszyć. Z jego relacji wynikało, że został zaprowadzony do autokaru, gdzie położył się na podłodze. Pojazd mieli wówczas opuścić pracownicy obsługi.

Gazeta zwróciła jednak uwagę na nieścisłości związane z okolicznościami tego zdarzenia. Relacje uczestników wydarzenia nie były spójne – jedni twierdzili, że pojazd ruszył, po tym, jak Nawrocki wsiadł, inni, że cały czas stał w centrum miasta i dopiero po chwili ruszył. Do tej pory nie ustalono, co mogło wpłynąć na pogorszenie się zdrowia Karola Nawrockiego.

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