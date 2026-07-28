Zagadka sprzed 30 lat może zostać rozwiązana. Policja zatrzymała 50-latka

28 lipca Komenda Wojewódzkiej Policji w Łodzi poinformowała, że dzięki współpracy z Prokuraturą Okręgową w Sieradzu doszło do przełomu w sprawie zabójstwa z 1994 roku. Jest to efekt „wielomiesięcznej analizy materiału dowodowego i wykorzystania nowoczesnych badań genetycznych” – przekazali policjanci.

Przełom ws. zabójstwa przed 30 lat. 50-latek zatrzymany

Według informacji przekazanych przez policję w związku ze sprawą 23 lipca doszło do zatrzymania 50-letniego mieszkańca powiatu brodnickiego.

Jak wynika z ustaleń policji, mężczyzna może mieć związek z zabójstwem mężczyzny, którego zwłoki znaleziono w styczniu 1994 roku na terenie kompleksu leśnego pod Sieradzem. Ciało było częściowo przykryte ziemią i ściółką leśną, nie było wątpliwości, że doszło do zabójstwa.

W grudniu 2023 roku ponownie przeanalizowano akta sprawy oraz zgromadzone dowody. „W pierwszej kolejności prokurator zlecił oznaczenie profilu DNA zabitego mężczyzny oraz oględziny zabezpieczonej i przechowywanej w magazynie dowodów rzeczowych jego odzieży” . Z nich pobrano materiał genetyczny do badań, który umożliwił zatrzymanie 50-latka.

W wyniku śledztwa ustalono, że zatrzymany mężczyzna mógł dokonać zabójstwa w wieku 17 lat.

„Z uwagi wiek w chwili czynu, podejrzanemu grozi kara od 8 do 15 lat pozbawienia wolności albo kara 25 lat pozbawienia wolności. W przeszłości podejrzany był już wielokrotnie karany za brutalne przestępstwa przeciwko życiu i zdrowiu oraz przeciwko mieniu i odbywał wieloletnie kary pozbawienia wolności” – przekazała łódzka policja.

Mógł też być powiązany z kradzieżą z włamaniem, do której doszło w lipcu tego roku na terenie Brodnicy. Do zdarzenia miało dojść w warunkach recydywy. Wyrządzono wówczas szkodę o wartości blisko 150 000 złotych.

25 lipca 2026 roku Sąd Rejonowy w Sieradzu na wniosek Prokuratury Okręgowej w Sieradzu zastosował wobec 50-latka środek zapobiegawczy w postaci tymczasowego aresztowania na okres trzech miesięcy.

Policja apeluje do mieszkańców Brodnicy

Biegli z Instytutu Ekspertyz Sądowych w Krakowie, na zlecenie prokuratury dokonali też rekonstrukcji przyżyciowego wyglądu twarzy zmarłego. Zrobiono to na podstawie czaszki przekazanej do badań „z uwzględnieniem cech fenotypowych z badania DNA, a więc cech wyglądu na podstawie zapisu genetycznego zakodowanego w DNA” . Odtworzony wygląd twarzy pojawił się po raz pierwszy w mediach w kwietniu 2026 roku.

Łódzka policja zaapelowała do mieszkańców Brodnicy i pobliskich miejscowości, którzy rozpoznają mężczyznę, o kontakt z Prokuraturą Okręgową w Sieradzu lub Komendą Wojewódzką Policji w Łodzi.

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