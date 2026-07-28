Tusk reaguje na pobicie Ukraińców we Wrocławiu. Tak „wywołał” Nawrockiego

– Wszyscy jesteśmy pod wrażeniem kolejnego aktu przemocy, tym razem we Wrocławiu. Wyjątkowo brutalny atak na ukraińską parę, ciężko pobity mężczyzna, pobita krwawiąca kobieta. Proszę panie ministrze złożyć na ręce policji moje podziękowanie za szybkie działanie. Dwóch sprawców jest zatrzymanych, trzeci też będzie zatrzymany – powiedział przed posiedzeniem rządu Donald Tusk.

Premier mówił, że „źródłem powtarzających się aktów przemocy są uprzedzenia narodowościowe i nienawiść, a ofiarami stają się Ukraińcy”. Według Tuska „świat był absolutnie pod wielkim wrażeniem Polski w pierwszych dniach i tygodniach wojny, napaści Rosji na Ukrainę”. – To w tej chwili grzebane jest, z tego zostaną tylko ruiny, jeśli będziemy pozwalali bandytom, kibolom, zwykłym przestępcom do tak bezkarnie bić i poniżać ludzi tylko dlatego, że mówią z trochę innym akcentem – stwierdził.

Świat był pod wrażeniem Polski, Donald Tusk ostrzega. „Z tego zostaną tylko ruiny”

– To nie jest tylko tak, że napięcia związane z masową migracją uciekinierów z terenów wojny w Ukrainie, powodują jakieś konflikty. One nie są żadnym, nawet najmniejszym usprawiedliwieniem dla chamstwa i bandytyzmu – podkreślił szef rządu. Tusk zaapelował, aby „zdecydowanie przeciwstawić się tej przemocy, bo bandyci, kibole, patologia przemocowa, nabrała odwagi i tupetu, bo dostała także polityczny patronat”.

– Nie ma w tym przypadku, że jeden z zatrzymanych, ten który bił Ukrainkę, chwalił się w mediach społecznościowych, że jest obrońcą granic. Dobrze wiemy, jakie siły polityczne stoją za tymi grupami ludzi, którzy udają wielkich patriotów, rujnując de facto naszą opinię, reputację na świecie, a przede wszystkim wprowadzając poczucie zagrożenia – kontynuował premier. Tusk wyraził nadzieję, że „sprawcy będą nie tylko szybko wyłapywali, ale także możliwie szybko i skutecznie karani”.

Premier zwrócił się do prezydenta. „Proszę zobaczyć, jak wygląda ta szlachetna walka wręcz”

Szef rządu poprosił o przygotowanie rekomendacji, jeśli będą potrzebne do wprowadzenia tych zmian. – Zwracam się bezpośrednio do pana prezydenta, żeby przestał milczeć w tej sprawie. Bardzo chwalił ustawki jako męskie walki, wręcz szlachetne. To proszę zobaczyć, jak wygląda ta szlachetna walka wręcz w wykonaniu ludzi z Gromdy, jak wyglądają słowa i czyny ludzi od Kamratów i od tych z Ruchu Obrony Granic Bąkiewicza, tych którzy chcą wyrywać chwasty – wymieniał Tusk.

– Do pana Kaczyńskiego się zwracam, żeby przestał wzywać do tworzenia bojówek, jak to zrobił niedawno, bo mu policja nie odpowiada – dodał premier. Tusk zapewnił funkcjonariuszy, że „będą mieli jego pełne wsparcie w walce z patologią i przemocą”. – Odpowiedzialność za ten wzrost przemocy, upadek autorytety Polski coraz wyraźniejszy w niektórych wymiarach, ponoszą także politycy – od prezydenta po liderów prawicy – zakończył Tusk.

Ukraińcy pobici we Wrocławiu. Kijów reaguje

„Oczekujemy pełnego, obiektywnego i bezstronnego śledztwa, ustalenia wszystkich okoliczności oraz motywów przestępstwa, a także sprawiedliwego ukarania wszystkich sprawców” – napisał w poniedziałek w mediach społecznościowych minister spraw zagranicznych Ukrainy Andrij Sybiha. Zwrócił się też do „do niektórych polskich polityków o zaprzestanie podsycania wrogości, która ostatecznie przekształca się w konkretne akty przemocy na ulicach”.

Sama Ukrainka powiedziała TVN24, że sprawa zaczęła się od tego, że jeden z mężczyzn wepchnął się w kolejkę w sklepie, na co zwróciła mu uwagę. Wówczas kolega mężczyzny zaczął ją wyzywać. Potem jedna z tych osób zaatakowała najpierw chłopaka Ukrainki, a potem nią samą. Kobieta w Polsce mieszka od ponad siedmiu lat i wcześniej nigdy nie była atakowana fizycznie. Ukrainiec również nigdy wcześniej nie został zaatakowany w związku ze swoją narodowością.

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