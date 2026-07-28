Obajtek uderzył w prokuratora generalnego. „Nie ma godności”

Daniel Obajtek pojawił się w prokuraturze, gdzie usłyszał dwa zarzuty: wycofania w marcu 2023 r. jako prezes Orlenu jednego z numerów tygodnika „Nie” oraz podejrzenia składania fałszywych zeznań przed sądem w związku z innym postępowaniem. Chodzi o jego znajomość z Piotrem Nisztorem. Europoseł PiS odmówił składania wyjaśnień do czasu zapoznania się z materiałem dowodowym. Po tym, jak to się stanie będzie podejmował dalsze decyzje procesowe w sprawie.

Obajtek podkreślił, że „nie przyznaje się do zarzucanych mu czynów”. Były prezes Orlenu stwierdził, że prokurator przed postawieniem mu zarzutów awansował, co uznał za „dziwny zbieg okoliczności”. Obajtek „podejrzewa korupcję w tej sprawie”. – Dumny jestem z tych zarzutów. Podkreślam, że jeden zarzut związany z panem redaktorem Nisztorem nie ma żadnego uzasadnienia. Jest niepoważny. Rzekome nagrania nie są w żadnym wypadku autentyczne – mówił europoseł PiS.

Były prezes Orlenu o wycofania numeru tygodnika „Nie”

Zdaniem prokuratury materiały mają być niewiadomego pochodzenia, a do tego są pocięte i zmontowane. Obajtek domaga się, aby ustalono, kto manipulował nagraniami. – Tak, kazałem wyrzucić tygodnik „Nie”, jedno wydanie, z racji tego, że to było bezczeszczenie uczuć religijnych. Jeśli byłoby to bezczeszczenie uczuć religijnych innych wyznań, niż katolików, zrobiłbym to samo – tłumaczył były prezes Orlenu.

– Nie będę i nigdy bym tego nie tolerował, żebyśmy promowali artykuły lub zdjęcia obrażające jakąkolwiek godność religijną w tym zakresie. Zachowałem się w porządku. Pan prokurator uprawia najgorsze politykierstwo. W tej sytuacji powinien być ścigany tygodnik „Nie”. Niektórzy próbowali mi wmówić, że to cenzura. Nie jest to żadna cenzura, bo właściciel biznesowy podejmuje decyzję, jaki tygodnik może być, a jaki nie – tłumaczył Obajtek.

Daniel Obajtek usłyszał dwa zarzuty, zabrał głos po wyjściu z prokuratury

– Gdybym wycofywał z obiegu treści związane z moją działalnością lub osobą, podlegałbym temu artykułowi. Sami wiecie, że prasa mnie nie oszczędzała, ale nigdy nie było takiej sytuacji – dodał europoseł PiS. Obajtek podsumował, że zrobił to z „wielką przyjemnością i by to powtórzył”. Dopytywany o Nisztora zapewnił, że w tym czasie nie było go w jego gabinecie. – Jeszcze raz podkreślę: to jest jeden wielki zbitek manipulacji – przekonywał były prezes Orlenu.

Jego zdaniem „te nagrania w obiegu prawnym powinny nie istnieć”. – W przypadku zarzutów dotyczącego redaktora Nisztora uważam, że to wierutne kłamstwo – wyjaśniał. W drugiej sprawie stawianie zarzutów uznał za „wypaczenie prawa”. Obajtek uznał, że „prokuratura za Waldemara Żurka nie ma godności”. Europoseł PiS na manifestacji w jego obronie przed wejściem do prokuratury stwierdził, że minister sprawiedliwości „powinien się wstydzić”.

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