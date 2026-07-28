To zawodnik Gromdy pobił Ukraińców. Przypomniano o przeszłości szefa organizacji

Brutalne pobicie we Wrocławiu wstrząsnęło nie tylko Polską, ale i Ukrainą. Trzech potężnie zbudowanych agresorów kopało oraz biło pięściami po twarzach mężczyznę i kobietę z Ukrainy, prawdopodobnie używając też przy tym groźnych narzędzi. Według świadków powodem miała być sprzeczka o miejsce w kolejce w sklepie oraz ukraiński akcent 20-latki.

Pobicie we Wrocławiu. Zatrzymany zawodnik Gromdy

Dziennikarz Adam Torz szybko rozpoznał wśród napastników zawodnika federacji Gromda, słynącej z walk na gołe pięści. Jak ujawniał, Adam C. ma za sobą przeszłość kryminalną i 10-lat za kratami. Do zdarzenia postanowił odnieść się szef organizacji Gromda, Mariusz Grabowski. Zdecydowanie odciął się od agresora.

— My jako federacja potępiamy takie zachowania i na pewno temu nie przyklaskujemy. Jeśli kiedykolwiek ten zawodnik walczył na GROMDZIE, to już nigdy więcej na GROMDZIE nie zawalczy po takich brutalnych incydentach. My dajemy zawodnikom szansę, żeby wyszli na prostą i żeby im pomóc, dać drugą szansę w życiu, a nie po to, żeby na ulicach się bić — mówił w rozmowie z WP SportoweFakty.

Gromda odcina się od Adama C. Szef organizacji też był skazany

Warto zaznaczyć, że sam Grabowski również ma przeszłość kryminalną. W 2022 roku na Wirtualnej Polsce pisał o tym Szymon Jadczak. Z akt Sądu Okręgowego w Radomiu wynika, że Grabowski ma na sumieniu kradzież z włamaniem, oszustwo oraz współudział w porwaniu dla okupu.

Za trzy przestępstwa skazany został na 2,5 roku więzienia. Śledczy ustalili m.in., że przetrzymywał w swoim domu w Cudnowie pod Pionkami biznesmena z Pomorza, którego porwano dla okupu. Po kilku godzinach mężczyzna został odbity z rąk porywaczy przez antyterrorystów.

Grabowski w organizacji Gromda nie wyklucza osób z przeszłością kryminalną. Za pieniądze walczyli u niego m.in. Krystian K., ps. Tyson czy Nikodem „Nikoś” Ch.

Czym jest Gromda?

Dla osób niezaznajomionych z zasadami Gromdy, warto przytoczyć opis ze strony internetowej federacji. „Elitarny klub dżentelmenów GROMDA rozpoczął swoją działalność. Podziemne stowarzyszenie prawdziwych mężczyzn skupia w swoich szeregach niepodrabialnych wojowników. Boks powraca do korzeni, a fani spragnieni prawdziwych walk na gołe pięści, z poszanowaniem honorowych zasad czekali na to od zawsze. GROMDA wchodzi do gry!” – piszą twórcy organizacji.

„Zebrawszy najlepsze wzorce z Wysp Brytyjskich i Stanów Zjednoczonych serwujemy wam jedyny turniej w boksie na gołe pięści w Polsce. GROMDA wyznacza nową jakość w realnych pojedynkach. Odrzuciliśmy wszystko, co zbędne skupiając się na zachowaniu honorowych zasad rywalizacji sportowej. Nasi członkowie muszą wykazać się niezłomnych charakterem, który pozwoli im przetrwać największy ból i krew” – podkreślano.

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