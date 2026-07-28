Owsiak pokazał, co dzieje się na Zachodnim Pomorzu. „Ziemia drży”

Jak co roku, na terenie Lądowiska Czaplinek-Broczyno, odbędzie się muzyczne wydarzenie, którego organizatorem jest Fundacja Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy. To już 32. Pol’and’Rock Festival – impreza startuje w czwartek (30 lipca) po południu, właśnie wtedy na dużej scenie pojawi się uwielbiany prezes WOŚP i oficjalnie zapoczątkuje huczne show.

Jerzy Owsiak niedawno wziął udział w uroczystym otwarciu bramy, która prowadzi na teren festiwalu. Niósł w ręku słonecznik – jeden z symboli dawnego Przystanku Woodstock.

Impreza tuż-tuż, dlatego postanowił właśnie gorąco zaapelować do wszystkich, którzy planują się na niej pojawić.

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Szef znanej w całej Polsce organizacji charytatywnej wskazał, że choć szykuje się dobra zabawa, to jednak nie dla wszystkich. Głośna muzyka z pewnością wiele osób wprawi w dobry nastrój, jednak nie uda się nim raczej zarazić pupili, które towarzyszą nam w codzienności, Lepiej nie przywozić ich na Pol’and’Rock. Na imprezie, w tłumie obcych ludzi, przy wszechobecnym hałasie, mogłyby doznać traumy.

„Nie zabierajcie ich na Festiwal!” – zwrócili się autorzy posta, który opublikowany został na platformie Facebook. Ich ustami przemówił z pewnością Jurek Owsiak, który niejednokrotnie pokazywał, że los czworonogów nie jest mu obojętny.

Czy jest to jedynie sugestia? Nie, to zakaz. „Zgodnie z regulaminem – wprowadzanie zwierząt na teren festiwalu jest zabronione” – podkreślili przedstawiciele Pol'and'Rock Festival.

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We wtorek (28 lipca) Owsiak przemówił do ludzi, którzy zmierzają pociągami, autokarami i prywatnymi samochodami w okolice Czaplinka.

– Wiem, że już jesteście! (...) Jak widzicie, cały czas na dużej scenie praca wre. (...) Już ta ziemia trochę drży! Dziękuję tym, którzy już przyjechali tym, którzy do nas jadą. Jedźcie bezpiecznie – szerokości! – mówi uśmiechnięty na krótkim nagraniu.