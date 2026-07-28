Burza po brutalnym pobiciu Ukraińców. Tusk grzmi, Nawrocki milczy

Nie milkną echa brutalnego pobicia dwojga obywateli Ukrainy we Wrocławiu. Do ataku doszło w niedzielę 26 lipca na ul. Okulickiego. Poszkodowani to 20-letnia Ukrainka i 21-letni Ukrainiec, Oboje trafili do szpitala.

Pobicie Ukraińców we Wrocławiu. MSWiA reaguje

Dzień później Ministerstwo Spraw Wewnętrznych i Administracji poinformowało o zatrzymaniu dwóch podejrzanych. Jak przekazał Marcin Kierwiński, obaj byli wcześniej notowani. Jeden z nich odbywał karę 10 lat więzienia, drugi miał za sobą występy w walkach MMA. Według ustaleń służb mężczyźni byli również powiązani ze środowiskiem pseudokibiców i zorganizowaną przestępczością.

„Brutalna przemoc nigdy nie będzie bezkarna. Wrocławscy policjanci zatrzymali dwóch mężczyzn podejrzewanych o udział w brutalnym pobiciu obywateli Ukrainy. Mężczyźni byli notowani. Jeden z nich został zatrzymany przez policyjnych kontrterrorystów, gdy próbował opuścić Wrocław” – przekazał minister.

Tusk atakuje Nawrockiego po pobiciu Ukraińców

Do wydarzeń we Wrocławiu odniósł się Donald Tusk, który stwierdził, że tego typu ataki uderzają w wizerunek Polski.

– Zwracam się bezpośrednio do prezydenta, żeby przestał milczeć w tej sprawie. Bardzo chwalił ustawki jako męskie walki wręcz, szlachetne. To proszę zobaczyć, jak wygląda ta szlachetna walka wręcz w wykonaniu ludzi z Gromdy, jak wyglądają słowa i czyny ludzi od kamratów, jak wyglądają słowa i czyny Ruchu Obrony Granic od Bąkiewicza. Do pana Kaczyńskiego się zwracam, żeby przestał wzywać do tworzenia bojówek, jak to zrobił niedawno, bo mu policja nie odpowiada – wyliczał premier.

Donald Tusk zaapelował także do wszystkich, aby „stanowczo i twardo stanęli po stronie państwa, po stronie policji, po stronie słabszych, po stronie kobiet i dzieci bitych dzisiaj przez nie tylko chamów i prostaków, ale także czasami politycznie nawiedzonych ludzi”.

Premier ocenił ponadto, że za nasilającą się agresję wobec Ukraińców współodpowiedzialność ponoszą także politycy „od prezydenta, po liderów prawicy”, którzy, „dają moralny mandat” sprawcom podobnych czynów.

Pobicie Ukraińców. Tusk uderza w Nawrockiego, jest reakcja

Na zarzuty premiera odpowiedziała Kancelaria Prezydenta. – Donald Tusk nie radzi sobie z zapewnieniem bezpieczeństwa na polskich ulicach, które jeszcze kilka lat temu nie były świadkami takich zdarzeń – stwierdził w rozmowie z PAP Rafał Leśkiewicz. Rzecznik Karola Nawrockiego ocenił, że „pojawiające się akty agresji to wyraz bezradności rządu i braku skuteczności Marcina Kierwińskiego”.

– Donald Tusk w charakterystycznym dla siebie stylu próbuje ponownie manipulować opinią publiczną, przerzucając odpowiedzialność na prezydenta czy opozycję. Gra coraz bardziej zdartą płytą. Słowa Tuska to nie tylko wyraz kompletnej bezradności, ale przede wszystkim wyjątkowej arogancji – stwierdził.

Jednocześnie podkreślił, że „każdą przemoc należy potępiać z całą stanowczością, a winni brutalnych pobić czy agresji słownej powinni zostać surowo i sprawiedliwie ukarani”.

Sam Karol Nawrocki nie zabrał dotąd publicznie głosu w sprawie pobicia Ukraińców we Wrocławiu.

Do sprawy odniósł się natomiast minister spraw zagranicznych Radosław Sikorski, który skomentował zatrzymanie podejrzanych „Pokiblują to może dotrze, że nie ma zgody większości Polek i Polaków na kibolski szowinizm” – napisał szef MSZ.

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