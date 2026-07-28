Śledztwo ws. posła KO nabiera tempa. Król próbuje się ratować u Żurka

Poseł Koalicji Obywatelskiej Wojciech Król, wobec którego Prokuratura Europejska chce uchylenia immunitetu, próbuje podważyć sposób prowadzenia sprawy. Parlamentarzysta zwrócił się do Waldemara Żurka o ocenę, czy unijni śledczy w ogóle powinni zajmować się tym postępowaniem. To ruch wykonany tuż przed posiedzeniem sejmowej komisji regulaminowej. Według ustaleń Onetu Król ma usłyszeć zarzuty dotyczące przyjęcia korzyści majątkowych, w tym nawet blisko 1,5 mln zł łapówek. Poseł zapowiada, że odniesie się do sprawy publicznie.

Bezprecedensowy ruch Prokuratury Europejskiej

Sprawa ma wyjątkowy charakter także z innego powodu. Na posiedzeniu komisji ma pojawić się osobiście szefowa Prokuratury Europejskiej Laura Kovesi. To pierwszy taki przypadek od momentu, gdy Polska dołączyła do tej instytucji, i zarazem pierwszy wniosek o uchylenie immunitetu posłowi skierowany przez Prokuraturę Europejską.

Śledczy badają kilka wątków. Jeden z nich dotyczy podejrzenia, że Wojciech Król miał oczekiwać pieniędzy w zamian za pośrednictwo przy załatwianiu stanowisk i kontraktów. Drugi, znacznie poważniejszy, odnosi się do przyjęcia ponad 1,4 mln zł w związku z dofinansowaniem unijnym dla projektu "Stara Huta" w Chorzowie.

Wojciech Król kwestionuje kompetencje unijnych śledczych

Polityk KO nie zgadza się z tym, by jego sprawę prowadziła Prokuratura Europejska. W piśmie skierowanym do Prokuratora Generalnego jego pełnomocnik Ryszard Kalisz przekonuje, że część zarzutów powinna należeć do kompetencji krajowej prokuratury, a nie organu unijnego.

To niejedyny front działań posła. Król zwrócił się także do marszałka Sejmu Włodzimierza Czarzastego, domagając się interwencji w związku z kolejnymi przeszukaniami i działaniami śledczych. Twierdzi, że doszło do naruszenia gwarancji swobodnego wykonywania mandatu poselskiego.

Przeszukania i wniosek o areszt

Służby miały już trzykrotnie przeszukiwać nieruchomości należące do Wojciecha Króla. Ostatnie działania objęły także użycie skanerów i sprzętu RTG. Jak wynika z ustaleń, śledczy chcą nie tylko uchylenia immunitetu, ale również zgody Sejmu na zatrzymanie i tymczasowe aresztowanie Wojciecha Króla. Na razie nie wiadomo, czy poseł sam zrzeknie się immunitetu.

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