W TV Republika tego jeszcze nie grali. Nawet poseł PiS czuł się zażenowany

We wtorkowym programie TV Republika doszło do nietypowej sceny z udziałem Miłosza Kłeczka i posła Krzysztofa Szczuckiego. Pracownik stacji wręczył politykowi kartkę papieru oraz długopis, próbując skłonić go do podpisania deklaracji rezygnacji ze stowarzyszenia "Rozwój Plus".

Rozłam w PiS na antenie TV Republika. Ludzie Morawieckiego pod presją

Na antenie padły słowa, które szybko przyciągnęły uwagę widzów. – Ma pan kartkę czystą, długopis. Niech pan pisze: Ja, niżej podpisany profesor Szczucki, oświadczam, że wycofuję się ze stowarzyszenia Rozwój Plus i wracam na łono partii matki –powiedział Kłeczek do posła. Całej sytuacji towarzyszyły śmiechy obecnych w studiu. Samemu politykowi nie było jednak do śmiechu, widać było u niego zażenowanie całą sytuacją.

Scena w studiu nie była przypadkowa. To kolejna odsłona sporu wokół stowarzyszenia "Rozwój Plus", założonego przez Mateusza Morawieckiego. W ubiegły piątek Jarosław Kaczyński ogłosił, że grupa polityków utraciła członkostwo w PiS, bo nie złożyła oświadczenia o braku przynależności do stowarzyszeń prowadzących działalność polityczną. Politycy związani z "Rozwojem Plus" odpierają te zarzuty. Twierdzą, że nie zrezygnowali z członkostwa w PiS, a wymagane oświadczenie nie dotyczyło samej partii. Z otoczenia Morawieckiego płynie przekaz, że trwa próba wypchnięcia ich z ugrupowania przez partyjnych przeciwników.

Jest decyzja Komitetu Politycznego PiS. I co dalej?

We wtorek rzecznik PiS Rafał Bochenek poinformował, że Komitet Polityczny PiS zatwierdził listę 44 osób, które nie złożyły oświadczenia w terminie do 23 lipca albo zrobiły to na niewłaściwym formularzu. Jak zaznaczył, sprawa została skierowana do rzecznika dyscypliny partyjnej.

Bochenek podkreślił, że każda sprawa ma być rozpatrywana indywidualnie, a cała procedura musi zostać dopięta od strony formalno-prawnej. Oświadczenie PiS wskazuje na to, że prezesowi PiS zaczął palić się grunt pod nogami. Dziś miało dojść do ostatecznego rozłamu i licznych odejść z partii, a tymczasem okazuje się, że zarząd PiS jest jednak skłonny do dalszych negocjacji.

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