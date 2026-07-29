Kaczyński zastawił pułapkę na Morawieckiego. W grę wchodzą ogromne pieniądze

PiS nie zdecydował się na natychmiastowe wyrzucenie Mateusza Morawieckiego i jego współpracowników. Sprawa trafiła do rzecznika dyscyplinarnego, co w partii jest odczytywane nie jako gest pojednania, lecz jako chłodna polityczna kalkulacja.

Dlaczego PiS nie wyrzucił ludzi Morawieckiego

Według ustaleń z kierownictwa partii część polityków miała świadomość, że sam brak podpisu pod "lojalką" może nie wystarczyć do skutecznego wykluczenia. Taki ruch mógłby uruchomić serię odwołań i kolejny konflikt wewnątrz PiS. Zamiast szybkiej decyzji wybrano więc wariant bezpieczniejszy formalnie: postępowania indywidualne.

W partii słychać jednak także drugie wyjaśnienie. Chodzi o zablokowanie scenariusza, w którym środowisko Morawieckiego szybko buduje nowy klub parlamentarny, a później własną formację. Stawką mają być również pieniądze, bo nowy klub mógłby liczyć na nawet 130 tys. zł miesięcznie. Z tej perspektywy przeciągnięcie procedury ma osłabić ruch byłego premiera i utrudnić mu polityczny start.

Kaczyński przerzuca odpowiedzialność za rozłam

Z relacji uczestników spotkania wynika, że Jarosław Kaczyński chce doprowadzić do sytuacji, w której to nie on będzie wskazywany jako autor pęknięcia w partii. Plan ma być prosty: nie wyrzucać od razu, tylko zmusić Morawieckiego i jego ludzi, by sami podjęli decyzję o odejściu. Taki ruch miałby lepiej wyglądać w oczach prawicowego elektoratu.

Rafał Bochenek poinformował, że na liście osób, które nie podpisały wymaganych oświadczeń, znalazły się 44 nazwiska. Aż 40 z nich ma być kojarzonych ze środowiskiem Morawieckiego. Wśród pozostałych są także Mariusz Kamiński i Maciej Wąsik, którzy uznali treść dokumentu za upokarzającą. To pokazuje, że spór w partii jest szerszy, ale uderza przede wszystkim w byłego premiera i jego ludzi.

Morawiecki: to przeciąganie serialu drugiej jakości

Sam Mateusz Morawiecki ocenił decyzję władz PiS jako próbę przeciągania „jako próbę przeciągania tego żałosnego spektaklu”. Jednocześnie dał do zrozumienia, że jego środowisko i tak czuje się już z partii wypchnięte.

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