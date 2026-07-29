Mail posła PiS do Ziobry ws. kontrowersyjnego biznesmena. „Sprawa jest nietypowa”

Biznesmen z Białegostoku pod koniec marca został oskarżony przez prokuraturę o próbę skorumpowania ministra rolnictwa Kenii. Według śledczych Witold Karczewski w zamian za gigantyczne zamówienie z Afryki, sfinansowane z kredytu pomocowego polskiego rządu, chciał wręczyć łapówkę w wysokości 19 mln zł. Miała to być nagroda za wygranie przez firmę Polaka kontraktów wartych ponad 100 mln dol. Chodziło o sprzęt rolniczy – opisuje Onet.

Biznesmen miał również bliskie kontakty z Białorusinem, którego polski wywiad podejrzewał o współpracę ze wschodnimi służbami specjalnymi. To dzięki niemu Karczewski uzyskał dostęp do afrykańskich rynków zbytu. Gdy służby zaczęły tropić podejrzane kontakty biznesmena z pomocą przyszli politycy rządzącej wtedy Zjednoczonej Prawicy. Z akt śledztwa wynika, że w listopadzie 2016 r. ówczesny wiceszef klubu parlamentarnego PiS Jacek Żalek lobbował ws. Krajewskiego.

Politycy PiS interweniowali u Zbigniewa Ziobry ws. przedsiębiorcy z Białegostoku. Kulisy śledztwa

Polityk wysłał wtedy maila z prywatnej skrzynki najprawdopodobniej na prywatny adres Zbigniewa Ziobry. Żalek przesłał dwie sygnatury spraw – śledztwa prowadzonego przez prokuraturę i czynności wykonywanych przez Centralne Biuro Antykorupcyjne. Załączył też notatkę sporządzoną przez biznesmena. „Sprawa jest nietypowa, nie można wykluczyć powiązania ze służbami obcych państw” – napisał polityk. Żalek potem zapewniał dziennikarzy, że nie zrobił niczego złego.

CBA powiedział z kolei, że bał się, że padnie ofiarą pomówień konkurencji, sądu kapturowego oraz ucierpi na tym całe Podlasie, z którego pochodzą. ABW badała sprawę po zawiadomieniu od prezesa Fundacji Lex Nostra Macieja Lisowskiego, byłego dyrektora biura poselskiego Kornela Morawieckiego, ojca byłego premiera. Karczewski w swojej sprawie próbował interweniować u ówczesnego wiceministra MSZ Marka Ziółkowskiego, wcześniej ambasadora w Kenii.

Biznesmen ponaglał posła PiS. „Śledztwo jest prowadzone na podstawie donosu”

Ponaglał też Żalka dzień przed napisaniem maila do Ziobry. W wiadomości przedstawiono narrację Karczewskiego. Biznesmen przekonywał, że „śledztwo jest prowadzone na podstawie donosu” i „publikacji pomówień, które są inspirowane przez konkurencję”. Miało chodzić o przeciągnięcie procedur lub doprowadzenie do unieważnienia kontraktów, których Karczewski miał być głównym beneficjentem.

Warunkiem przystąpienia do realizacji kontraktów miała być ich akceptacja przez Ministerstwo Finansów, której jeszcze wtedy nie było. Procedurę wstrzymano z uwagi na śledztwo ws. przetargu. Na dokumencie widniała pieczątka i podpis ówczesnego szefa gabinetu politycznego ministra Michała Wosia. Ryszard Rafalski w grudniu 2016 r., w związku z interwencją Żalka u Ziobry, spotkał się z Karczewskim w gmachu Ministerstwa Sprawiedliwości.

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