Prowadzący w TV Republika zarzucił swojemu gościowi, że „kradnie”. Awantura trwała siedem minut

We wtorek 28 lipca w programie Miłosza Kłeczka w TV Republika jednym z poruszonych tematów była kwestia rozłamu w PiS. – Przede wszystkim chciałem podziękować na samym początku, bo jestem pierwszy raz w Telewizji Republika – zaczął Łukasz Osmalak z Polski 2050. Po chwili doprecyzował, że „pierwszy raz nie usłyszał, że coś, co się wydarzyło jest jego winą, bo jest w koalicji” rządzącej. Atmosfera wyraźnie się zagęściła ponad 25 minut później, gdy rozmawiano o cenach paliw.

Prowadzący domagał się reakcji rządu. – Dlaczego rząd kradnie nasze pieniądze i dlaczego wy nie protestujecie – zapytał Kłeczek gościa. – Panie redaktorze, to jest totalna nieprawda, co pan przed chwilą powiedział, że rząd kradnie nasze pieniądze, bo absolutnie tak nie jest – zaczął Osmalak. W odpowiedzi Kłeczek zapytał: „a czyje pan kradnie”. – Ja kradnę? – dopytywał poseł Polski 2050. – No rząd – oburzał się Kłeczek. Następnie zapytał gościa, czy jest w większości sejmowej.

Polityk Polski 2050 zaskoczony słowami prowadzącego

– Czyli pan redaktor uważa, że ja kradnę pieniądze? – upewniał się Osmalak. – Tak, bo cała wasza większość kradnie pieniądze – przekonywał prowadzący. Polityk Polski 2050 przyznał, że „nie spodziewał się” takiego zarzutu. – Absolutnie nie zgadzam się z tym, że kradnę pieniądze. Uważam, że to jest nie w porządku takie mówienie na antenie czy w kuluarach – protestował Osmalak. Kłeczek rzucił, że „powie mu po antenie”.

Poseł Polski 2050 zaczął mówić o programie CPN, na co prowadzący odparł, że to już przeszłość, a trwają wakacje. Osmalak zaczął domagać się, aby pozwolić mu skończyć wypowiedź. – Dam panu, jak powiem to, co chcę powiedzieć i co muszę powiedzieć – zastrzegł Kłeczek. Mężczyźni zaczęli się przekrzykiwać, a polityk 2050 zarzucił swojemu rozmówcy, że jest „kłamczuchem”. Do dyskusji na chwilę włączyła się Dorota Arciszewska-Mielewczyk z PiS, która wspomniała o „okradaniu Polaków”.

Krzyki w studiu Telewizji Republika. „Ale jak się mamy traktować?”

– Panie redaktorze, albo traktujemy się fair… – stwierdził podczas słownych przepychanek Osmalak. – Ale jak się mamy traktować? No pan mi mówi, że nie jest drogo – krzyczał prowadzący rozmowę, ale poseł Polski 2050 zaprzeczył, że coś takiego padło z jego ust. Rozmówcy znowu zaczęli sobie wytykać, że nazwali siebie nawzajem złodziejami i kłamcami. – Na to się nie godzę, żeby pan redaktor tak mówił. Nie jestem złodziejem, nigdy nie ukradłem żadnych pieniędzy – zapewniał Osmalak.

Polityk Polski 2050 dodał, że „nie życzy sobie” takich słów. – Kompletnie mnie to nie obchodzi, ponieważ przez was ja płacę osiem złotych za litr diesla. To nie jest koncert życzeń – mówił Kłeczek. Osmalak odpowiedział, że „ma w nosie, co uważa jego rozmówca na ten temat”. – Kradniecie, mnie też nie obchodzi, co pan sobie życzy – reagował prowadzący. Poseł Polski 2050 domagał się udowodnienia, że jest złodziejem. – Albo dowody, albo nie prowadzimy w ten sposób dyskusji – grzmiał Osmalak.

Burza w TV Republika podczas dyskusji o cenach paliw. „Nie zasłużyłem na takie traktowanie”

– Ja będę prowadził dyskusję tak samo, jak pan prowadzi – przekrzykiwał się polityk Polski 2050. – Nie jesteśmy tu sami, rozumie pan to, czy nie? – powiedział w pewnym momencie Kłeczek. Potem znowu mężczyźni zaczęli na siebie krzyczeć. Prowadzący stwierdził, że „nie będzie się sugerował dobrym samopoczuciem swojego gościa”. Osmalak zarzucił rozmówcy „chamskie” zachowanie. Podsumował, że „nie zasłużył na takie traktowanie i to jest nie w porządku”. Awantura trwała ponad siedem minut.

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