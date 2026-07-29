W KO już żartują z pakowania PiS. Jednocześnie boją się jednego scenariusza

Awantura w PiS całkowicie przykryła dziś resztę politycznej sceny, a w obozie władzy trudno znaleźć kogoś, kto naprawdę narzekałby z tego powodu. Dla koalicji to wyjątkowo wygodny moment. Największy rywal osłabia się sam, a uwaga opinii publicznej skupia się na wojnie po prawej stronie. Problem w tym, że nawet tam, gdzie dominuje satysfakcja, zaczyna pojawiać się ostrożność. A jak to mowią – ostrożności nigdy mało.

W KO po prostu siedzą z popcornem i oglądają

W Koalicji Obywatelskiej nastroje są jasne: wielu polityków z dużą przyjemnością obserwuje chaos u konkurentów. W kuluarach nie brakuje żartów o możliwej degradacji PiS w sejmowej hierarchii, przeprowadzce i pakowaniu partyjnych kartonów. To pokazuje skalę rozluźnienia, ale też przekonanie, że kryzys przeciwnika jest realny, a nie wyłącznie medialny.

Za humorem kryje się jednak konkretna kalkulacja. Dla KO każdy kolejny dzień, w którym debata publiczna żyje sporem Kaczyńskiego z Morawieckim, jest politycznym prezentem. Im dłużej PiS zajmuje się sobą, tym mniej miejsca zostaje na kłopoty rządzących.

Największy lęk w koalicji? Że ktoś zepsuje ten moment

W samej KO słychać jednak ostrzeżenia, by nie wchodzić za głęboko w cudzy konflikt. Część polityków uważa, że najlepiej byłoby usiąść z boku i niczego nie dotykać, bo PiS osłabia się skuteczniej bez pomocy przeciwników. Obawa jest prosta: jeśli ktoś z koalicji przesadzi z komentarzami albo będzie próbował zbyt ostentacyjnie dokładać do pieca, uwaga może szybko wrócić do problemów rządu.

To tym ważniejsze, że kryzys w PiS już teraz przykrył jeden z najpoważniejszych wizerunkowych problemów władzy z ostatnich miesięcy, związany ze służbą zdrowia i sytuacją w Szpitalu Południowym. Dla koalicji taki prezent nie musi trwać długo.

Koalicjanci patrzą na Morawieckiego z większą rezerwą

Największy niepokój nie dotyczy jednak samego rozpadu PiS, ale tego, co może z niego wyrosnąć. W ugrupowaniach walczących o centrowego wyborcę pojawia się obawa, że Mateusz Morawiecki spróbuje sprzedać się jako umiarkowana, bardziej miękka twarz prawicy. Taki scenariusz mógłby skomplikować sytuację nie tylko KO, ale też PSL.

Z tej perspektywy dla części polityków obozu władzy lepsze byłoby maksymalne związanie Morawieckiego z konfliktem w PiS, zamiast pozwalania mu na budowę nowego, bardziej centrowego projektu.

Satysfakcja jest duża, ale planu wciąż nie widać

W koalicji nie brakuje też tych, którzy już dziś chcieliby uznać wybory 2027 za rozstrzygnięte. Bardziej doświadczeni politycy tonują jednak ten entuzjazm i oni myślą racjonalnie w tej sytuacji. Wiedzą, że wojna domowa w PiS nie będzie trwać wiecznie, a zainteresowanie wyborców prędzej czy później przeniesie się gdzie indziej. Mało tego, ile już razy mówiło się o końcu PiS, ale ten koniec nigdy nie nastawal. Zresztą, partia Jarosława Kaczyńskiego słynie z „teflonowej” odporności na wszelkie kryzysy wizerunkowe.

I właśnie tu kryje się największy problem obozu koalicji. Dziś korzysta z chaosu po stronie przeciwnika, ale wciąż nie pokazuje wyraźnie, jaką opowieść chce narzucić, gdy kryzys w PiS się wypali. Na razie koalicja ma wygodny spektakl, który gra na jej korzyść. Pytanie tylko, jak to wykorzysta, a historia polskiej polityki pokazuje, że niekoniecznie musi to zrobić, jak należy.

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