Czarzasty odsuwa zmiany w Sejmie. Powód może być zaskoczeniem

Włodzimierz Czarzasty zdecydował, że Sejm nie zajmie się teraz powołaniem Marcina Ociepy na funkcję wicemarszałka. Zmiany mają wrócić dopiero na jednym z wrześniowych posiedzeń. Oficjalny powód to polityczne zamieszanie po prawej stronie i oczekiwanie na finał procesów, które właśnie ruszyły w PiS.

Czarzasty odkłada decyzję ws. Ociepy o funkcji wicemarszałka

Marszałek Sejmu podkreślił, że w najbliższym czasie sytuacja w największym dotąd klubie opozycyjnym może jeszcze mocno się zmienić. Dlatego – jak zaznaczył – nie chce uzależniać funkcjonowania Sejmu od wydarzeń wewnątrz PiS. W praktyce oznacza to przeczekanie sierpnia i powrót do tematu dopiero we wrześniu.

To czytelny sygnał, że władze Sejmu nie zamierzają reagować na każdy kolejny ruch skłóconych frakcji na prawicy. Zamiast szybkiej decyzji wybrano polityczny dystans.

Mocne słowa marszałka pod adresem PiS

Czarzasty nie ukrywał irytacji stylem, w jakim politycy PiS prowadzą dziś swój spór. Mówił o potrzebie rozsądku i spokoju, a sierpień ogłosił czasem na ochłonięcie. Jednocześnie wytknął partii, że język, którym przez lata atakowała innych, dziś uderza w nią samą.

To pokazuje, że decyzja o odłożeniu zmian nie ma wyłącznie technicznego charakteru. Jest też politycznym komentarzem do wojny, która rozgrywa się między środowiskiem Jarosława Kaczyńskiego a ludźmi Mateusza Morawieckiego.

Nowy klub Morawieckiego może zmienić układ sił

Czarzasty odniósł się również do zapowiedzi utworzenia nowego klubu parlamentarnego przez Mateusza Morawieckiego. Zwrócił uwagę, że formalny wniosek jeszcze nie wpłynął, a bez niego nie da się przesądzić, ilu posłów rzeczywiście zasili nowe ugrupowanie. Jeśli jednak taki klub zostanie zarejestrowany i okaże się odpowiednio liczny, może to uruchomić kolejne zmiany w Sejmie. Chodzi nie tylko o układ politycznych wpływów, ale też o praktyczne kwestie, takie jak podział pomieszczeń między klubami.

Wygląda na to, że na razie wszystko zostaje więc w stanie zawieszenia. Sejm poczeka, aż opadnie kurz po awanturze w PiS i będzie jasne, czy zapowiedzi Morawieckiego o nowym klubie parlamentarnym zamienią się w rzeczywistość.

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