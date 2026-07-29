Żurek obiecuje działający Trybunał Konstytucyjny. „Święczkowski traktuje TK jak prywatny folwark”

Waldemar Żurek na konferencji prasowej podsumował rok swojej pracy na stanowisku ministra sprawiedliwości. Jednym z poruszonych wątków była sprawa odbudowy TK. Żurek podkreślił, że była to jedna z jego obietnic, którą złożył w dniu objęcia stanowiska. – Rzeczywiście po wyborach zaszła bardzo trudna sytuacja. Ci, którzy sprawują rząd demokratyczny zetknęli się z całym ciągiem wet prezydenta. One miały charakter pozamerytoryczny – zaczął minister sprawiedliwości.

– Zamiast współpracy z rządem zobaczyliśmy blokowanie wszelkich możliwych reform. Jedyną nadzieją stworzenia jakiegoś realnego porządku prawnego w Rzeczpospolitej jest dzisiaj odbudowa Trybunału Konstytucyjnego. Nie ukrywam, że miałem w tym swoją zasługę i przekonałem większość sejmową do tego, żebyśmy stworzyli niezależny Trybunał, składający się z wybitnych prawników i to zostało zaakceptowane i na naszych oczach się dzieje – kontynuował Żurek.

Waldemar Żurek podsumował rok na stanowisku ministra sprawiedliwości. Mówił o odbudowie TK

Minister sprawiedliwości przypomniał, że wybrano legalnie siedmiu sędziów, niezależnych ekspertów, a w najbliższym czasie dojdzie kolejny. – Ja zakładam, że późną jesienią zobaczycie państwo działający Trybunał. Oczywiście mamy świadomość trudności, że pan Święczkowski traktuje Trybunał jak prywatny folwark i tych legalnie wybranych sędziów części nie dopuszcza do pracy. To jest niezwykle trudne dla państwa – przyznał Żurek.

– Możecie państwo mi wierzyć, że doprowadzimy do tego, że ten Trybunał stanie na nogi. Spodziewaliśmy się w jednym z naszych negatywnych przewidywań takiego scenariusza. Pamiętajmy o tym, że Europejski Trybunał Praw Człowieka wydał zabezpieczenie tym czterem sędziom, którzy nie są dopuszczani do pracy i my to zrealizujemy – zapewnił minister sprawiedliwości. Wspomniał także, że w tej sprawie jednocześnie trwa śledztwo prokuratury.

Minister sprawiedliwości o Trybunale Konstytucyjnym. „Teraz to właściwie jest instytucja martwa”

– Państwo nie może się ugiąć przed bezprawiem, więc jesteśmy na bardzo zaawansowanym etapie odbudowy Trybunału, co mnie osobiście bardzo cieszy. Po Krajowej Radzie Sądownictwa to będzie kolejny organ, który postawimy na nogi i obywatel będzie mógł wreszcie składać skargi – przypomniał Żurek o bardzo ważnej funkcji TK. Minister sprawiedliwości zakończył, że „teraz to właściwie jest instytucja martwa”.

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