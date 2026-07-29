Dyrektor szkoły ze wstrząsającym zarzutem. Został zatrzymany przez CBZC

Postępowanie w sprawie złamania jednego z najbardziej wstrząsających zapisów Kodeksu karnego nadzoruje Prokuratura Rejonowa w Suchej Beskidzkiej. Śledczy z Małopolski przekazali 29 lipca, że podejrzany został zatrzymany przez funkcjonariuszy Centralnego Biura Zwalczania Cyberprzestępczości w Krakowie.

Prowadzą oni operację pod kryptonimem „Hellfire”. Czynności prowadzili we współpracy z mundurowymi z Wydziałem do Walki z Handlem Ludźmi Biura Kryminalnego Komendy Głównej Policji.

Akcja CBZC. Dyrektor szkoły z zarzutami

Organy ścigania wydały polecenie zatrzymania dyrektora w dniu 27 lipca (w ubiegły poniedziałek). Następnie został on przetransportowany do budynku prokuratury, gdzie usłyszał zarzuty ws. uzyskania dostępu do treści po*******icznych z udziałem małoletniego (w okresie od marca do maja tego roku) i ich posiadania.

„Podejrzany częściowo przyznał się do przedstawionych zarzutów” – poinformował prok. Tomasz Waszczuk.

Decyzją śledczych objęty został policyjnym dozorem, a także otrzymał zakaz przebywania w miejscach związanych z edukacją małoletnich. To jednak nie wszystko – ma też zakaz kontaktowania się z innym podejrzanym w tej sprawie i musi liczyć się z zawieszeniem w czynnościach nauczyciela. Nie wolno mu też opuszczać terytorium państwa.

Miał uzyskać dostęp do pornografii z udziałem małoletniego. Grozi mu nawet 5 lat więzienia

Rzecznik krakowskiej prokuratury okręgowej, autor środowego komunikatu prasowego, przypomniał, że – według zapisów KK – mężczyźnie grozi kara od trzech miesięcy do nawet pięciu lat pozbawienia wolności.

erację pod kryptonimem „Hellfire”. Czynności prowadzili we współpracy z mundurowymi z Wydziałem do Walki z Handlem Ludźmi Biura Kryminalnego Komendy Głównej Polic