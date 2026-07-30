Tak pracownicy TVN reagują na zmianę właściciela. „Nie zakładam, że stacja stanie się Republiką Bis”

Paramount Skydance wstrzymał ostatnio przejęcie Warner Bros. Discovery do czasu rozstrzygnięcia pozwu wniesionego przez 12 stanów USA i Stowarzyszenie Scenarzystów Amerykańskich lub do czerwca 2027 r. Pracownicy TVN otrzymali w związku z tym list od prezesów WBD Simona Robinsona. Wirtualne Media sprawdziły, jaka jest ich reakcja na cała sytuację. Według dziennikarza kanału informacyjnego kolejne komunikaty ze Stanów Zjednoczonych wprowadzają poczucie chaosu.

TVN zmieni właściciela, takie są nastroje w redakcji. „Lepiej by było pod skrzydłami WBD”

– W kuluarach mówi się, że lepiej by nam było pod skrzydłami Warner Bros. Discovery. Przyzwyczailiśmy się do tego koncernu. Osobiście czuję się w nim bezpiecznie. A każda zmiana niesie ze sobą niewiadomą. Pracujemy normalnie, wszystko wygląda tak, jak wcześniej, ale czasami można wyczuć atmosferę niepokoju w rozmowach i zdziwienia, że to ciągnie się jak brazylijska telenowela – skomentował.

Kolejny rozmówca także wspomniał o niepewności. – Co jakiś czas pojawiają się plotki, że anglojęzyczna delegacja przechodząca po budynku to ludzie z Paramount, którzy liczą, gdzie obciąć koszty i zwolnić wiele osób. Zlikwidowali przecież tyle kanałów MTV i chcą się skupić na filmach. Pojawiła się iskierka nadziei, że może sądom uda się przeciągnąć sprawę do czerwca przyszłego roku i zmiany właściciela TVN nie będzie albo ktoś inny kupi firmę – powiedział.

Dziennikarz TVN24 bez wątpliwości ws. zmiany właściciela. „Wątpię, że ‘Fakty’ poprowadzi Holecka”

Najwięcej znaków zapytania pojawia się w związku z niezależnością linii redakcyjnej. – Szczerze, niech nam dadzą normalnie pracować. Bo chcemy działać tak, jak zawsze. Osobiście nie analizuję tego, kto i kiedy zostawił tęczowe logotypy. To nie ma wpływu na nasze obowiązki. I wątpię, aby spełniły się marzenia, że „Fakty” poprowadzi Danuta Holecka – ocenił dziennikarz TVN24. Są jednak tacy, którzy na wszystko reagują spokojem. Pracownik techniczny mówi o „bardzo luźnej, normalnej atmosferze”.

– Nie zakładam, że TVN24 stanie się Republiką Bis. Przecież widzowie odpłynęliby, tak jak odpłynęli po zmianie profilu w TVP Info. Bardziej prawdopodobny scenariusz, że po przejęciu Warner Bros. Discovery za jakiś czas sprzedaliby TVN i TVN24 podmiotowi z Polski lub Europy Środkowej. To oznaczałoby kolejne miesiące, a może nawet lata niepewności. Ludzie są zmęczeni ciągłymi zmianami właścicieli – podsumował inny dziennikarz.

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