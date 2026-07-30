Na Lubelszczyźnie zawyły syreny po uderzeniu. MSWiA zabrało głos

W nocy na terenie Lubelszczyzny uruchomiono system wczesnego ostrzegania i alarmowania– podała WP. W miejscowości Tarnawa-Kolonia w powiecie biłgorajskim najprawdopodobniej coś upadło. Na miejscu zdarzenia pojawiły się służby. Widać krater po uderzeniu o średnicy około 10 metrów. Zgłoszenia napływały również z innych miejscowości. – Ludzie zgłaszali wybuchy, głośne odgłosy na niebie. Jeździmy, sprawdzamy – podała Komenda Wojewódzka Straży Pożarnej w Lublinie.

Sprawa najprawdopodobniej jest związana z ostrzałem Ukrainy przez Rosję. System ostrzegania uruchomiono na bezpośrednie polecenie Rządowego Centrum Bezpieczeństwa. Według rzecznika wojewody lubelskiego Marcina Bubicza wszystkie procedury bezpieczeństwa zadziałały prawidłowo. Alarm trwał około 10 minut. Rzeczniczka Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji Karolina Gałecka wspomniała, że trwa sprawdzanie, dlaczego mieszkańcy nie otrzymali alertów z RCB.

W związku z sytuacją Dowództwo Operacyjne Rodzajów Sił Zbrojnych poinformowało, że „operowanie rozpoczęły myśliwce i samolot wczesnego ostrzegania, a naziemne systemy obrony powietrznej oraz rozpoznania radiolokacyjnego osiągnęły stan gotowości”. Działania miały charakter prewencyjny. Dodano, że zaobserwowano co najmniej kilkanaście pocisków nad zachodnią Ukrainą, które z uwagi na kierunek lotu mogły stanowić zagrożenie dla polskiej przestrzeni powietrznej.

Najbliżej polskiej granicy znalazł się jeden z obiektów, który o godz. 3.29 zbliżył się na odległość około pięciu kilometrów, po czym zmienił kierunek lotu i skierował się na wschód. O godz. 3.40 w polskiej przestrzeni powietrznej wykryto niezidentyfikowany obiekt poruszający się w kierunku zachodnim. W rejon skierowano F-16. Po sześciu minutach, jeszcze przed dokonaniem jednoznacznej identyfikacji, obiekt zanikł ze wskazań systemów radiolokacyjnych. Na miejsce skierowano śmigłowiec Mi-24.

Czytaj też:

Generał o groźnym scenariuszu dla Polski. „Prowokacja, której nikt nie rozpozna” Czytaj też:

Putin chce sprawdzić NATO? „Szykuje prowokację”