Morawiecki tworzy nowy ruch. Sondaż ujawnia zaskakujący trend

Mateusz Morawiecki wraz ze swoim środowiskiem powołał w środę 29 lipca nowy klub parlamentarny Rozwój Plus. Były premier nie ogłosił jeszcze powstania własnej partii, ale coraz częściej pojawiają się pytania o taki scenariusz.

Sondaż. Ilu Polaków poparłoby partię Morawieckiego?

W najnowszym sondażu SW Research dla Onetu sprawdzono, czy Polacy rozważaliby oddanie głosu na formację stworzoną przez byłego szefa rządu.

Największa grupa badanych pozostaje sceptyczna: 50,2 proc. respondentów deklaruje, że nie brałoby pod uwagę głosowania na ugrupowanie Mateusza Morawieckiego. Jednocześnie blisko jedna trzecia ankietowanych (32,9 proc.) nie wyklucza takiej możliwości. Zdania w tej sprawie nie ma 16,9 proc. osób.

Potencjalni wyborcy nowej partii Morawieckiego mogliby pochodzić przede wszystkim z obecnego elektoratu PiS. 14 proc. badanych przyznaje, że rozważałoby głosowanie na byłego premiera, choć obecnie jest im bliżej do Prawa i Sprawiedliwości. Kolejne 7,1 proc. osób wskazuje, że dopuszcza taki wybór, mimo że aktualnie bliżej im do Konfederacji.

Wyborcy KO chcieliby zagłosować na partię Morawieckiego?

Co ciekawe, zainteresowanie inicjatywą byłego premiera pojawia się również wśród części wyborców obecnej koalicji rządzącej. 7,4 proc. respondentów związanych z KO, Lewicą, Polską 2050 lub PSL przyznaje, że mogłoby rozważyć poparcie partii Morawieckiego. Pozostałe 4,5 proc. osób wskazało, że bierze taką możliwość pod uwagę, choć obecnie popiera inne ugrupowanie.

Badanie pokazuje też różnice między grupami wyborców. Wśród kobiet głosowania na partię Morawieckiego nie rozważa 52,4 proc. ankietowanych. Taką możliwość dopuszcza natomiast 28,4 proc. badanych, a 19,4 proc. nie potrafiło jednoznacznie odpowiedzieć. W tej grupie najwięcej potencjalnych wyborców nowego ugrupowania stanowią osoby, którym obecnie bliżej do PiS (9,7 proc.).

Wśród mężczyzn odsetek osób wykluczających taki wybór jest nieco niższy i wynosi 47,7 proc. Jednocześnie 38,4 proc. respondentów z tej grupy nie odrzuca możliwości oddania głosu na partię byłego premiera. Największą część potencjalnego elektoratu również stanowią osoby obecnie związane z PiS — 19 proc.

Sondaż. Wiadomo, kto może być wyborcami Morawieckiego

Największe zainteresowanie hipotetyczną partią Morawieckiego widać wśród najmłodszych wyborców. W grupie osób do 24. roku życia aż 45,3 proc. badanych dopuszcza możliwość głosowania na takie ugrupowanie. 21,4 proc. z nich wskazuje, że obecnie jest im bliżej do PiS, po 9,5 proc. do Konfederacji i obecnej koalicji rządzącej, a 4,8 proc. do innych partii.

Najmniej entuzjastycznie do takiego scenariusza podchodzą najstarsi wyborcy. Wśród osób powyżej 50. roku życia aż 57,1 proc. nie rozważa oddania głosu na ewentualną partię Mateusza Morawieckiego.

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