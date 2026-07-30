Zgorzelski uderza w prawicę po nocnym incydencie. „Chcecie tego, co jest pod Lublinem?”

Piotr Zgorzelski odniósł się w programie „Jeden na jeden” w TVN24 do nocnego ataku Rosji na Ukrainę oraz naruszenia polskiej przestrzeni powietrznej. Wicemarszałek Sejmu przekonywał, że wydarzenia na Lubelszczyźnie pokazują, jak blisko Polski znajduje się wojna.

W nocy polskie wojsko wykryło niezidentyfikowany obiekt, który wleciał nad województwo lubelskie. Miejsce jego upadku zlokalizowano w rejonie miejscowości Tarnawa-Kolonia w powiecie biłgorajskim. Na miejscu rozpoczęły pracę służby.

Zgorzelski: Ukraina nie jest wrogiem

Zgorzelski przekazał, że minister obrony Władysław Kosiniak-Kamysz pozostawał w kontakcie z Dowództwem Operacyjnym Rodzajów Sił Zbrojnych, a obiekt był monitorowany. Polityk PSL wykorzystał incydent do ostrej krytyki PiS i Konfederacji za podważanie dalszego wspierania Ukrainy. – Chcecie tego, co jest pod Lublinem? Chcecie bomb i rakiet pod Warszawą?To dalej zbijajcie swój kapitał polityczny, doraźnie, po słupki procentowe. Bijcie się z PiS-em, panowie z Konfederacji – stwierdził.

Wicemarszałek Sejmu ocenił, że przekazywanie Ukrainie uzbrojenia pozostaje elementem polskiej racji stanu. Jego zdaniem każda kolejna minuta walki ukraińskiej armii daje Polsce dodatkowy czas na rozbudowę własnych zdolności obronnych. – Wrogiem był, jest i prawdopodobnie będzie kraj, który się nazywa Federacja Rosyjska i jej przywódca Władimir Putin. Nie Ukraina. Ukraina nie jest wrogiem – podkreślił.

Zgorzelski przyznał, że nie spodziewa się, aby nocny incydent stał się „kubłem zimnej wody” dla polityków PiS i Konfederacji. – Kto tego nie rozumie, gra w orkiestrze Putina – stwierdził.

Ataki na Ukraińców i odebranie orderu Zełenskiemu

Prowadząca rozmowę zapytała polityka, czy wobec nasilających się nastrojów antyukraińskich przedstawiciele koalicji nie powinni ostrożniej dobierać słów. Przypomniała między innymi, że Zgorzelski popierał odebranie Wołodymyrowi Zełenskiemu Orderu Orła Białego.

Wicemarszałek nie wycofał się ze swojego wcześniejszego stanowiska. Przekonywał, że należy rozdzielić wojskową pomoc dla Ukrainy od sporów historycznych i przyszłych negocjacji dotyczących członkostwa tego państwa w Unii Europejskiej.

Jednocześnie zdecydowanie potępił napaści na mieszkających w Polsce Ukraińców. Zaznaczył, że napięcia mogą pojawiać się, gdy obok siebie żyją dwa narody, ale nie mogą usprawiedliwiać przemocy. – To, co się dzieje, to ja z całą stanowczością potępiam – powiedział. Dodał, że sprawcy „napadów bandyckich i chuligańskich” powinni być szybko identyfikowani i surowo karani.

Zgorzelski o ekshumacjach na Wołyniu

Polityk PSL ocenił również, że wiedza o zbrodni wołyńskiej dopiero w ostatnim czasie dotarła do szerokiej opinii publicznej. Jego zdaniem Polska powinna dalej pomagać walczącej Ukrainie, ale jednocześnie domagać się przyspieszenia prac poszukiwawczych i ekshumacyjnych. – Jeżeli w roku wykonujemy 10, no, powiedzmy, 15 ekshumacji, to już jest dużo czy mało? – pytał Zgorzelski.

Według wicemarszałka do zbadania pozostaje około 1,5 tys. miejsc, co przy obecnym tempie oznaczałoby pracę rozłożoną na dziesiątki lat. Zaproponował uproszczenie procedur, które pozwoliłoby zwiększyć liczbę ekshumacji.

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