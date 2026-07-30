Olbrzymi krater po uderzeniu niezidentyfikowanego obiektu w Polsce. Są nagrania

W nocy polska przestrzeń powietrzna została naruszona przez niezidentyfikowany obiekt powietrzny. Spadł on w powiecie biłgorajskim pomiędzy miejscowościami Tarnawa-Kolonia a Tokary na polu w odległości około dwóch kilometrów od zabudowań. W związku z uderzeniem powstał 10-metrowy lej. Obok znajdowały się również porozrzucane elementy obiektu. Starosta biłgorajski Andrzej Szarlip, przekazał, że nikomu się nic nie stało. Nie ma informacji o stratach materialnych lub ludzkich.

Na razie nie ma jeszcze oficjalnego potwierdzenia od polskich władz i służb, które pracują na miejscu o tym, co spadło. Wpis zamieścił za to minister spraw zagranicznych Ukrainy Andrij Sybiha. Zdaniem szefa ukraińskiej dyplomacji na terytorium naszego kraju „w ramach potężnego ataku Rosji na Ukrainę wleciała rosyjska rakieta manewrująca Ch-101, naruszając przestrzeń powietrzną NATO”.

Tarnawa-Kolonia. Potężny lej to efekt upadku rosyjskiej rakiety? Są zdjęcia i nagrania

W mediach społecznościowych pojawiły się nagrania obiektu oraz skutki, jakie wywołał jego upadek. Sytuację zarejestrowała m.in. kamera z gospodarstwa, które znajdowało się około kilometr od wybuchu. Do zdarzenia doszło o godz. 3:47. Moment upadku uchwyciły także kamery monitoringu w gminie Turobin. Wideo zamieścił portal informacyjny bilgoraj.com.pl.

W związku ze zdarzeniem Donald Tusk zwołał zespół koordynacyjny z udziałem ministra obrony narodowej oraz odpowiednich służb. Premier i przedstawiciel Biura Bezpieczeństwa Narodowego udają się na miejsce upadku obiektu. Tusk jest systematycznie informowany o okolicznościach zdarzenia. Szef rządu i MON są w kontakcie w Karolem Nawrockim. Na razie nie wiadomo, jak długo potrwają działania na miejscu zdarzenia. Nie ma też informacji o innych tego typu incydentach.

Czytaj też:

Co spadło pod Tarnawą-Kolonią? Nowe ustalenia po nocnym incydencie Czytaj też:

Ogromny huk nad Lubelszczyzną. „Wystraszyłam się bardzo. Nie było żadnych alertów”