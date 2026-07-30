Tajemnicze dane ws. Sebastiana M. „Występuje szereg wątpliwości”

Sebastian M. jest oskarżony o spowodowanie śmiertelnego wypadku na A1, w którym zginęła trzyosobowa rodzina, w tym pięcioletnie dziecko. Podczas ostatniej rozprawy pełnomocniczka mężczyzny w rozmowie z mediami podważała wiarygodność danych z momentu tragedii. – Występuje szereg wątpliwości, przede wszystkim co do danych odnośnie kąta skrętu kierownicy, odnośnie przede wszystkim plików, które nagle się pojawiły po trzech latach – zaczęła mec. Katarzyna Hebda.

Adwokat dalej wymieniała też m.in. kwestie dotyczące „możliwości weryfikacji materiału źródłowego”. – Biegły tak naprawdę na podstawie przeprowadzenia ponownej interpretacji danych, bo przecież biegły nie analizował sterownika, który jest zabezpieczony w sądzie, doszedł do zupełnie różnych przekonań. Biegły w wielu miejscach dzisiaj mówił o oczywistej omyłce. Tak można bardzo łatwo uzasadnić każdy błąd – kontynuowała mec. Hebda.

Wypadek na A1. Pełnomocniczka Sebastiana M. zabrała głos

Pełnomocniczka Sebastiana M. zaznaczyła, że „w związku z powyższym obrona stoi na zupełnie przeciwnym stanowisku i to wszystko będzie wymagało dalszej weryfikacji”. – W tym momencie jesteśmy na etapie oczekiwania na opinię uzupełniającą z zakresu rekonstrukcji wypadków drogowych. Jest to opinia zespołu biegłych. Ci biegli będą też przesłuchani na kolejnym terminie rozprawy – mówiła mec. Hebda.

– Przede wszystkim po przeczytaniu o tej opinii rekonstrukcyjnej będziemy mogli się do niej odnieść i ewentualnie wystąpić z dalszymi wnioskami dowodowymi. Natomiast to na ten moment nie jest możliwe do przewidzenia – dodała adwokat. Mec. Hebda na koniec przyznała, że decyzja sądu o odrzuceniu prywatnej ekspertyzy jej dla niej „niezrozumiałą praktyką”.

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