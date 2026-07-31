Bąkiewicz zbiera 120 tys. zł na marsz w Warszawie. “Zostały niecałe trzy dni”

Robert Bąkiewicz zaapelował do swoich zwolenników o wpłacanie pieniędzy na organizowany 1 sierpnia Marsz Powstania Warszawskiego. Przedstawione przez niego kwoty są pokaźne: całe wydarzenie ma kosztować około 238 tys. zł, a na trzy dni przed jego rozpoczęciem organizatorom miało brakować ponad połowy tej sumy.

Bąkiewicz zbiera 120 tys. zł

„Do Marszu Powstania Warszawskiego zostały niecałe trzy dni, a nam wciąż brakuje około 120 000 zł, aby pokryć koszty jego organizacji” – napisał Bąkiewicz na platformie X.

Z opublikowanego przez Roty Marszu Niepodległości kosztorysu wynika, że najwięcej – 90 tys. zł – ma pochłonąć oprawa techniczna. Organizatorzy wymieniają między innymi scenę, nagłośnienie, samochody z podnośnikami, namioty, telebim oraz platformy poruszające się razem z uczestnikami.

Kolejne 75 tys. zł przeznaczono na promocję: reklamy, komunikację w mediach, przygotowanie materiałów i działania mające zwiększyć frekwencję. Technika oraz promocja odpowiadają więc łącznie za blisko 70 proc. deklarowanego budżetu wydarzenia.

Na co jeszcze mają pójść pieniądze?

Oprawa wizualna marszu ma kosztować 25 tys. zł, a jego zabezpieczenie – 20 tys. zł. W tej drugiej kwocie organizatorzy uwzględnili sprzęt, łączność, wyżywienie i noclegi dla straży oraz zabezpieczenie medyczne.

Po 10 tys. zł zapisano na materiały informacyjne i logistykę. Obsługa prawna, obejmująca między innymi rejestrację zgromadzeń i ewentualne postępowania sądowe, została wyceniona na 8 tys. zł.

Podane kwoty pochodzą od organizatorów. Nie przedstawiono niezależnego potwierdzenia wyceny ani dokumentów wskazujących, ile pieniędzy rzeczywiście już zebrano i jakie zobowiązania zostały dotychczas opłacone.

Bąkiewicz mówił o blokowaniu marszu

Marsz ma wyruszyć 1 sierpnia o godz. 17 z ronda Dmowskiego i przejść na plac Krasińskich. Organizatorzy wybrali hasło „Nie będzie Niemiec pluł nam w twarz”.

Kilka dni wcześniej Bąkiewicz przedstawiał decyzję wojewody mazowieckiego jako próbę zablokowania wydarzenia. Z oficjalnego wyjaśnienia urzędu wynikało jednak, że odmowa dotyczyła wyłącznie nadania marszowi statusu zgromadzenia cyklicznego. Powodem miało być niespełnienie ustawowego wymogu zachowania ciągłości organizatora, a nie cel, hasła lub planowany przebieg wydarzenia.

Określanie tej decyzji jako zakazu marszu było więc mylące. Spór dotyczył trybu jego rejestracji, a wydarzenie mogło zostać zgłoszone na innych zasadach. Sąd Okręgowy w Warszawie uchylił później decyzję wojewody, który oczekiwał na pisemne uzasadnienie rozstrzygnięcia.

Bąkiewicz z zarzutami prokuratury

W lutym 2026 r. prokuratura zarzuciła Bąkiewiczowi m.in. publiczne nawoływanie do popełnienia zbrodni wobec Donalda Tuska i jego współpracowników oraz nawoływanie do nienawiści wobec Niemców i imigrantów. Aktywista nie przyznał się do winy. Wcześniej został prawomocnie skazany za naruszenie nietykalności Katarzyny Augustynek, jednak w 2025 r. Andrzej Duda częściowo go ułaskawił.

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