Polską przestrzeń powietrzną naruszyły dwa obiekty. Tusk ujawnił szczegóły

- Nie ma żadnych powodów sądzić, że celem była Polska, ale dwa z tych obiektów naruszyły przestrzeń powietrzną Polski. Znaczy jeden na pewno, bo tutaj mamy jego ślady, a drugi w pobliżu polskiej granicy, ale to był bardzo krótki sygnał, więc z nim nie było związanych żadnych konsekwencji – powiedział Donald Tusk na briefingu prasowym.

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