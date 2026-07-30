Ambasador USA reaguje na incydent w Tarnawie-Kolonii. „Traktujemy to szalenie poważnie”

W czwartek 30 lipca w nocy na pole w Tarnawie-Kolonii w województwie lubelskim spadła uzbrojona rakieta. Eksplozja postawiła na nogi polskie służby i odbiła się szerokim echem wśród państw Zachodu. Sojusznicy z NATO i Unii Europejskiej zadeklarowali wsparcie dla naszego kraju.

Ambasador USA reaguje na incydent z rakietą

„Jesteśmy w stałym kontakcie z rządem Polski – wliczając Władysława Kosiniaka-Kamysza, Radosława Sikorskiego, Marcina Przydacza, Cezarego Tomczyka i prezydenta USA oraz ambasadora USA przy NATO Matta Whitakera, w odniesieniu do porannego naruszenia polskiej przestrzeni powietrznej przez rosyjską rakietę, która uderzyła głęboko na terytorium Polski” – pisał ambasador USA w Warszawie Tom Rose.

„Jakiekolwiek naruszenie terytorium sojusznika z NATO jest kwestią, którą traktujemy szalenie poważnie. Jesteśmy szczęśliwi i wdzięczni, że obyło się bez ofiar” – dodawał.

„Stany Zjednoczone stoją ramię w ramię przy Polsce. Współpracujemy blisko z polskimi władzami w związku z postępującym śledztwem i pozostajemy zaangażowani w obronę sojuszniczego terytorium, podtrzymując kolektywne bezpieczeństwo NATO” – pisał dalej.

Szef NATO deklaruje wsparcie dla Polski

Sekretarz generalny NATO Mark Rutte przekazał z kolei, że rozmawiał o sprawie z premierem Polski. „Omówiłem z Donaldem Tuskiem kwestię naruszenia polskiej przestrzeni powietrznej przez rosyjski pocisk. Polska i NATO uruchomiły swoje systemy obrony powietrznej i naziemnej” – pisał na X.

„Solidaryzujemy się z Polską i będziemy nadal wzmacniać naszą gotowość do obrony przed wszelkimi zagrożeniami, w tym atakami rakietowymi” – dodawał.

Zdarzenie nazwał „kolejnym lekkomyślnym aktem ze strony Rosji”. „Potępiam wczorajsze nocne ataki z użyciem broni śmiercionośnej na terenie całej Ukrainy. NATO nadal zapewnia niezbędne wsparcie, aby Ukraina mogła się bronić. Nasze zaangażowanie jest niezachwiane” – deklarował.

Europejscy liderzy po wybuchu rakiety w Polsce

Szefowa Komisji Europejskiej Ursula von der Leyen pisała o „niedopuszczalnym naruszeniu”. Podkreśliła potrzebę dalszej budowy europejskiego systemu bezpieczeństwa. „Kolejne niedopuszczalne naruszenie przestrzeni powietrznej UE spowodowane ostatnimi atakami Rosji na Ukrainę, tym razem nad Polską” – informowała. Zaznaczyła, że „naród polski jest nieustraszony”.

Wyrazy wsparcia zdecydowali się przekazać także liderzy poszczególnych państw UE. Kanclerz Niemiec Friedrich Merz zaczął od zdecydowanego potępienia nocnych rosyjskich ataków na Ukrainę. „Również uderzenie na terytorium Polski świadczy o rosyjskiej lekkomyślności i gotowości do eskalacji. Niezachwianie stoimy u boku naszych partnerów” – pisał na X.

„Francja w najostrzejszych słowach potępia rosyjskie ataki, w których zginęli cywile na Ukrainie, a także naruszenie polskiej przestrzeni powietrznej. Nasze wsparcie dla Ukrainy i naszych sojuszników pozostanie niezachwiane” – wtórował mu prezydent Francji Emmanuel Macron.

Czytaj też:

Tusk o naruszeniu polskiej przestrzeni powietrznej. Zwrócił się do sojuszników Czytaj też:

Światowe media piszą o rosyjskiej rakiecie w Polsce. Kreml się wypiera