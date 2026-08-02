Kto wygrał wojnę w PiS-ie, jak naprawić RODO i zapomniana twarz powstania. Nowy „Wprost”

„Krajobraz po bitwie”. W PiS-ie frakcja maślarzy po wypchnięciu harcerzy Morawieckiego świętuje. Ale na prawicy dominuje ocena, że to początek końca władzy Jarosława Kaczyńskiego, choć takiego właśnie scenariusza prezes starał się uniknąć, wyrzucając Morawieckiego – analizuje Eliza Olczyk.

„W PiS-ie przeważają ludzie nieciekawi”. Marcin Kędryna opowiada Agnieszce Niesłuchowskiej o tym, skąd w partii wzięła się niechęć do Morawieckiego i kogo naprawdę powinien „pogonić” prezes.

„RODO w czasach algorytmów”. – Przepisy o ochronie danych powstawały w innej epoce, a próba ich ponownej modyfikacji to chęć pogodzenia ognia z wodą – ocenia w rozmowie z Damianem Skowronem prof. Grzegorz Sibiga z PAN-u.

„Zryw z ludzką twarzą”. Pisarka Agnieszka Cubała opowiada Magdalenie Frindt o powstańczej codzienności, przemilczanych historiach i wskazuje, czego jeszcze można nauczyć się od pokolenia Kolumbów.

Co jeszcze w nowym „Wprost”

„Fala Nawrockiego może się rozbić”. Szymon Hołownia dla Magdaleny Frindt i Tomasza Stankiewicza ocenia rozłam w PiS-ie i rok rządów prezydenta, a także ujawnia kulisy ostatniej rozmowy z Władysławem Kosiniakiem-Kamyszem.

„Gromy na Kurskiego”. Po burzliwym tygodniu na sejmowych korytarzach wrze: – Kiedyś mówiono, że Kurski jest bulterierem Kaczyńskiego. A on jest zwyczajnym cynglem – wyzłośliwia się Mariusz Witczak w tekście Magdaleny Frindt i Tomasza Stankiewicza.

„Mamy pełną zdolność startu”. – Wchodzimy teraz na wyższy poziom wyborczy po latach dyskryminacji – zapewnia w rozmowie z Agnieszką Niesłuchowską Marek Woch, wyróżniony przez Jarosława Kaczyńskiego lider Bezpartyjnych Samorządowców.

„Olimp Kaczyńskiego”. Kiedy naszego Mateusza tak chamsko atakują, my mówimy o prezesie z szacunkiem – taki przekaz wysyłają harcerze Morawieckiego. Kontrataku nie da się jednak odwlekać w nieskończoność – ostrzega Jan Wróbel.

„Trump przeprasza się z Ukrainą”. Złe wieści dla Kremla: Amerykanie przyznają, że nie docenili Kijowa. Z kolei Chińczycy zaczynają naciskać na zakończenie wojny, a Putin grozi Rosjanom powszechną mobilizacją – pisze Jakub Mielnik.

„Koniec ery własności”. Sony od 2028 r. przestanie produkować gry na PlayStation na dyskach. Rezygnacja z tego nośnika to czysty zysk dla producenta, ale i bolesny wyłom w prawach użytkowników. Więcej w tekście Przemysława Bociągi.

„Spokój na żądanie”. Global Wellness Summit na listę głównych trendów 2026 wpisał neurowellness i opisał regulację układu nerwowego jako „najnowszy flex i hashtag” – opisuje nową modę Michał Pozdał.

„Prezenty dla terrorystów”. Patrząc na kolejne zamachy w Europie, dostrzegam, jak terroryzm ewoluuje. Nie wymaga już rozbudowanych struktur organizacyjnych ani skomplikowanego planowania – tłumaczy gen. Andrzej Pawlikowski.

„Baśń na Bałtyku”. Dawno, dawno temu, na pięknej wyspie pomiędzy bałtyckimi cieśninami, urodził się najsłynniejszy baśniopisarz w historii. Dziś można tu odwiedzić jego dom – opisuje podróż śladem Hansa Christiana Andersena Alicja Miłosz.

„Wszyscy żyjemy z wczorajszą wiedzą”. – Czy przed przepuszczeniem kobiety w drzwiach mam pytać: „Czy pani sobie tego życzy?” Chciałbym wiedzieć, chciałbym jakichś reguł – zastanawia się aktor Tomasz Kot w rozmowie z Katarzyną Burzyńską-Sychowicz.

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