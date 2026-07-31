Nowy sędzia TK zaskoczył Nawrockiego. Padła jasna deklaracja po ślubowaniu
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Nowy sędzia TK zaskoczył Nawrockiego. Padła jasna deklaracja po ślubowaniu

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Karol Nawrocki
Karol Nawrocki Źródło: Shutterstock / EUS-Nachrichten
Nowy sędzia TK Sławomir Patyra ogłosił, że nie będzie orzekał, dopóki nie zostaną dopuszczeni wszyscy nowi sędziowie. Prof. Andrzej Zoll popiera ten ruch.

Sędzia Trybunału Konstytucyjnego Sławomir Patyra zapowiedział, że nie będzie uczestniczył w pracach TK do czasu dopuszczenia do orzekania wszystkich sędziów wybranych przez Sejm w marcu. To mocna deklaracja złożona tuż po objęciu funkcji i kolejny sygnał, że spór wokół składu Trybunału wciąż pozostaje nierozwiązany. Patyra podkreślił, że solidaryzuje się z osobami, które – jak ocenił – zostały bezprawnie pozbawione możliwości udziału w pracach TK. Zadeklarował, że do tego czasu nie będzie brał udziału ani w orzekaniu, ani w sprawach organizacyjnych Trybunału.

Nowy sędzia mówi o konstytucji i etosie

W swoim oświadczeniu Patyra zaznaczył, że nie wyobraża sobie sytuacji, w której po złożeniu ślubowania na straż konstytucji miałby następnie uczestniczyć w działaniach sprzecznych – w jego ocenie – z jej zasadami. Wskazał też, że taka postawa wynika z jego przekonań o etosie sędziego Trybunału Konstytucyjnego.

To właśnie ten argument nadał całej deklaracji szczególny ciężar. Chodzi nie tylko o personalny spór w TK, ale też o pytanie, czy możliwe jest normalne funkcjonowanie instytucji przy zakwestionowaniu części decyzji dotyczących składu.

Dwóch sędziów dopuszczonych, dwóch nadal czeka

Po odebraniu ślubowania Sławomir Patyra pojawił się przed siedzibą Trybunału razem z czworgiem sędziów wybranych przez Sejm w marcu. Magdalena BentkowskaDariusz Szostek zostali dopuszczeni do orzekania. Inaczej wygląda sytuacja Anny Korwin-PiotrowskiejKrystiana Markiewicza, którzy nadal nie mogą uczestniczyć w pracach TK.

Właśnie ten podział stał się bezpośrednim powodem decyzji Patyry. Nowy sędzia uznał, że w obecnej sytuacji nie może brać udziału w pracach organu, którego skład nie obejmuje wszystkich wybranych osób.

Prof. Andrzej Zoll: to bardzo dobry ruch

Decyzję Patyry pozytywnie ocenił były prezes TK prof. Andrzej Zoll. Wskazał, że sędzia nie powinien uczestniczyć w składach powoływanych z naruszeniem obowiązujących zasad.

Zdaniem Zolla wszyscy sędziowie wybrani przez Sejm w marcu powinni zostać dopuszczeni do orzekania. Dodał też, że nie widzi podstaw do wyciągania konsekwencji wobec Patyry za odmowę udziału w takich pracach.

– Cała czwórka sędziów wybranych w marcu powinna zostać dopuszczona do orzekania. Pan Święczkowski swoją postawą pokazuje natomiast, że jego miejsce powinno być gdzie indziej – stwierdza prof. Andrzej Zoll.

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Źródło: Fakt / WPROST.pl