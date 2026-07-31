Rząd wyciąga wnioski po alarmie. Nowe zastosowanie alertów RCB

Po czwartkowym alarmie na Lubelszczyźnie rząd zapowiada zmianę sposobu informowania mieszkańców o zagrożeniach. W programie „Graffiti” wiceminister sprawiedliwości Arkadiusz Myrcha przekazał, że w podobnych sytuacjach ważniejszą rolę mają odgrywać alerty RCB i bezpośrednie wiadomości do obywateli.

Jak zaznaczył, chodzi o to, by po uruchomieniu syren mieszkańcy nie zostawali z niepewnością, ale od razu otrzymywali jasny komunikat ze strony państwa.

– Już wczoraj mówił o tym pan premier, że ta warstwa komunikacyjna musi zostać poprawiona, żeby mieszkańcy, którzy dowiedzieli się o wydarzeniu, usłyszeli syreny, mieli poczucie, że sytuacja jest opanowana i dostali wyraźny komunikat ze strony państwa, że już mogą spokojnie wrócić do swoich obowiązków – powiedział Myrcha w Polsat News.

Alerty RCB mają być wykorzystywane szerzej

Dopytywany, czy po uruchomieniu syren mieszkańcy będą dostawali także wiadomości SMS, wiceminister wskazał właśnie na system alertów RCB.

– Wszystko na to wskazuje, że tutaj właściwym są właśnie alerty RCB i wiadomości, które są wysyłane. To jest chyba najwłaściwsze źródło komunikowania o sytuacji – stwierdził.

Myrcha zaznaczył też, że to jeden z najważniejszych wniosków po ostatnim alarmie. Przypomniał przy tym, że do gospodarstw domowych trafiły wcześniej poradniki bezpieczeństwa.

–Proszę zauważyć, że jest przypomnienie o wielkiej akcji, która już nastąpiła, czyli doręczenia do wszystkich gospodarstw domowych podręczników bezpieczeństwa. O tym, co należy zawsze mieć w domu, na co zwrócić uwagę i jak się zachowywać w sytuacji, kiedy faktycznie zagrożenie może nastąpić – mówił.

Dodał również, że „Rządowe Centrum Bezpieczeństwa jest do tego, żeby informować o najważniejszych sprawach. Tak się dzieje i zostanie to poszerzone o te sytuacje alarmowe. To jest wniosek z wczorajszego dnia”.

Myrcha odpowiada Mentzenowi i mówi o schronach

W rozmowie pojawiły się także wątek słów Sławomira Mentzena, który pytał, dlaczego państwo zaczyna działać dopiero po groźnych incydentach. Myrcha odpowiedział, że obecnie realizowany jest szeroki program związany z obroną cywilną i schronami.

– Największy w historii program schronowej obrony cywilnej jest realizowany przy potężnym zaangażowaniu samorządowców, którzy w tej chwili na potęgę realizują inwestycje, między innymi podwójnego przeznaczenia – powiedział.

Porównanie do czasów PiS i rakiety za Błaszczaka

Wiceminister przekonywał też, że reakcja państwa wygląda dziś inaczej niż w latach 2022-2023.

– Proszę zauważyć, w jak innej jesteśmy rzeczywistości dzisiaj, jeśli chodzi o procedury, reagowanie służb, także polityków – mówił. Następnie uderzył w poprzedni rząd Zjednoczonej Prawicy.

– Kiedy na czele Ministerstwa Obrony Narodowej był pan Błaszczak, my jako obywatele o rakiecie dowiedzieliśmy się po pół roku. (...) I to nie to, że spadła gdzieś przy granicy, tylko w centralnej części Polski, w moim województwie, w kujawsko-pomorskim – powiedział.

Na koniec zapewnił, że obecnie informacje są przekazywane po potwierdzeniu przez służby.

– Nikt nie unika jakiejkolwiek komunikacji, ani politycy, ani dowództwo operacyjne. Każda okoliczność jest podawana do publicznej wiadomości, jak tylko jest potwierdzona, jak tylko jest możliwa do informowania – zaznaczył.

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