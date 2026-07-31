RCB rozesłało SMS-a do wszystkich Polaków, link nie działa. Poseł PiS: Totalna amatorka

Do wszystkich odbiorców na terenie całej Polski Rządowe Centrum Bezpieczeństwa wysłało wiadomość SMS z treścią „MSWiA: bądź przygotowany. Pobierz: poradnikbezpieczenstwa.gov.pl”. Po wejściu w link strona przekieruje jednak na inną: „gov.pl/web/poradnikbezpieczenstwa”. Do tego strona się nie ładuje. W międzyczasie fragment wiadomości brzmiał również: „Pobierz: Poradnik bezpieczeństwa – Portal Gov.pl”.

„Niestety wygenerowały tak duży ruch, że obrazek kierujący do pobrania Poradnika się nie ładuje, więc osoby które chciałyby go pobrać nie mają jak tego zrobić. Totalna amatorka – skomentował Janusz Cieszyński z PiS oznaczając ministra spraw wewnętrznych i administracji. W kolejnym wpisie dodał, że szef MSWiA „swoją bezmyślną decyzją o rozesłaniu milionów linków alertem RCB zablokował dostęp do wszystkich stron rządowych”.

MSWiA rozesłało alert RCB z Poradnikiem Bezpieczeństwa „bądź przygotowany”. Są problemy

„Grunt, że Marcin Kierwiński o 7:30 zapewnił, że wszystko pod kontrolą…” – ironizował były polityk PO Jacek Protasiewicz. „Znakomicie. Ale to w poradniku jest zalecenie, by w przypadku alarmu śledzić komunikaty w mediach – komunikaty, których wczoraj nie było. PS. Link podany w wiadomości chwilowo nie działa” – wtórował Radosław Fogiel z Prawa i Sprawiedliwości. Na problemy zwracała również uwagę była posłanka Iwona Machałek.

– To przejściowe problemy, związane z dużą liczbą wejść na strony, bez żadnych problemów technicznych – powiedział Polskiej Agencji Prasowej o problemach z dostępem do stron rządowych dyrektor biura komunikacji Ministerstwa Cyfryzacji Marek Gieorgica. Nie można dostać się na m.in. strony Kancelarii Premiera i ministerstw. Nie ładuje się również strona Rządowego Centrum Bezpieczeństwa.

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