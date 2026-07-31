Dziennikarz TVP alarmuje po operacji żony. Poważne zarzuty wobec lekarza z MSWiA

Paweł Płuska, dziennikarz TVP i szef programu "19:30", opisał przebieg leczenia swojej żony w szpitalu MSWiA w Warszawie. Chodzi o opiekę po operacji usunięcia oponiaka, czyli niezłośliwego nowotworu mózgu. Rodzina kobiety zarzuca lekarzowi prowadzącemu szereg nieprawidłowości i zapowiada skierowanie sprawy do prokuratury. Według relacji dziennikarza początkowo nic nie zapowiadało dramatu. U pacjentki zdiagnozowano trzy oponiaki, dwa z nich usunięto wcześniej bez powikłań, a trzeci zabieg miał być tylko kolejnym etapem leczenia.

Przerwany zabieg żony Pawła Płuski i pytania o informowanie rodziny

Operacja zaplanowana na 2 lutego została jednak przerwana jeszcze przed rozpoczęciem. Pacjentka została wybudzona, a rodzinę poinformowano o ryzyku zakrzepicy. Płuska twierdzi, że jego żona była wielokrotnie kłuta w szyję podczas prób wkłucia.

Ostatecznie do zabiegu doszło 9 lutego. Po wybudzeniu kobieta nie nawiązywała kontaktu i nie poruszała prawą ręką oraz nogą. Dziennikarz podnosi, że choć jego żona podpisała zgodę na operację, rodzina nie została właściwie poinformowana o możliwych konsekwencjach, w tym o ryzyku poważnego pogorszenia jakości życia.

Wpisy w dokumentacji i zarzut „bilokacji”

Najpoważniejsze wątpliwości dotyczą okresu po operacji. Jak relacjonuje Paweł Płuska, stan jego żony po chwilowej poprawie znów zaczął się pogarszać, co łączy z odstawieniem leków przeciwobrzękowych. Jednocześnie lekarz miał dokonywać wpisów w dokumentacji medycznej, wskazując na stabilny stan pacjentki i poprawę neurologiczną.

Według dziennikarza problem polega na tym, że w tym samym czasie lekarz przebywał w Wiedniu. Płuska twierdzi więc, że nie mógł osobiście nadzorować pacjentki, a całą sytuację określa mianem "bilokacji". Sam lekarz odmówił komentarza.

Reakcja Naczelnej Izby Lekarskiej, sprawa ląduje w prokuraturze

Sprawą zajmie się już Naczelna Izba Lekarska. Jak przekazano, materiał został skierowany do Pionu Odpowiedzialności Zawodowej, który przeanalizuje dokumentację medyczną i przebieg leczenia. Samorząd lekarski ocenił, że opis sprawy budzi podejrzenia licznych nieprawidłowości. Analizie mają zostać poddane również wiadomości SMS, które – według rodziny – mogą potwierdzać nieobecność lekarza w Warszawie. Potem ich treść ma zostać zestawiona z dokumentacją oraz grafikami obecności personelu.

Rodzina pacjentki zapowiada złożenie zawiadomienia do prokuratury. Cała historia wywołała kolejne pytania o standardy opieki w publicznej służbie zdrowia, zwłaszcza że to następna głośna sprawa dotycząca państwowego szpitala w ostatnich tygodniach. Paweł Płuska podkreśla, że zdecydował się nagłośnić sprawę nie tylko ze względu na swoją rodzinę, ale też po to, by zwrócić uwagę na problemy, które mogą dotyczyć także innych pacjentów.

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