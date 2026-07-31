Mocne słowa I Prezesa SN o KRS. Chodzi o akty mianowania asesorów

I Prezes Sądu Najwyższego Zbigniew Kapiński odniósł się do stanowiska Krajowej Rady Sądownictwa w sprawie skuteczności aktów mianowania asesorów sądowych wręczonych przez prezydenta Karola Nawrockiego. Jego oświadczenie nie zostawia wątpliwości – uznał stanowisko KRS za błędne i uderzające w osoby, które właśnie odebrały nominacje. Prezydent wręczył akty mianowania 211 asesorom sądów rejonowych oraz 18 asesorom wojewódzkich sądów administracyjnych. Dzień później KRS przypomniała, że akty urzędowe głowy państwa, które nie należą do katalogu prerogatyw, wymagają kontrasygnaty premiera. Rada zaznaczyła, że w tym przypadku takiego podpisu zabrakło.

KRS wskazała na brak kontrasygnaty premiera

W swojej uchwale KRS podkreśliła, że skuteczność aktów mianowania asesorów nie powinna budzić wątpliwości z punktu widzenia prawa obywateli do sądu i sytuacji samych asesorów. Jednocześnie wskazała, że to właśnie udzielenie kontrasygnaty miałoby przesądzić o skuteczności tych aktów.

To stanowisko wywołało szybką reakcję ze strony I Prezesa SN, który ocenił, że nie da się go pogodzić ani z obowiązującymi przepisami, ani z najnowszym orzeczeniem Trybunału Konstytucyjnego.

Kapiński: nie można pomijać wyroku Trybunału

Zbigniew Kapiński przypomniał, że Trybunał Konstytucyjny uznał wcześniej za niezgodne z Konstytucją takie rozumienie przepisów, zgodnie z którym mianowanie asesorów przez prezydenta wymaga dla ważności podpisu premiera. Według I Prezesa SN tego wyroku nie można ignorować tylko dlatego, że jego skład budzi polityczne lub instytucjonalne spory. W oświadczeniu podkreślono też, że żaden organ – w tym KRS – nie ma ustawowych kompetencji do podważania składów orzekających Trybunału Konstytucyjnego. Kapiński zwrócił uwagę, że zgodnie z ustawą stosunek służbowy asesora powstaje z chwilą doręczenia aktu mianowania. Skoro akty zostały wręczone, to od tego momentu asesorzy nabyli swoje uprawnienia.

Najmocniej wybrzmiał jednak argument dotyczący skutków praktycznych. I Prezes SN ocenił, że stanowisko KRS jest "rażąco nieuczciwe" wobec osób, które odebrały akty mianowania. Ostrzegł, że może ono doprowadzić do sporów z prezesami sądów, wywołać niepewność zawodową i prawną, a nawet utrudnić objęcie stanowiska w ustawowym terminie.

Dodatkowy zgrzyt wokół roli KRS

Kapiński wskazał też na jeszcze jeden element całej sprawy. Zauważył, że w uroczystości uczestniczył przewodniczący KRS, który wręczał asesorom łańcuchy sędziowskie zakupione ze środków Rady. Zdaniem I Prezesa SN trudno jednocześnie brać udział w takim wydarzeniu i potem kwestionować jego skutki prawne.