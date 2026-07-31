Skandaliczny incydent w taksówce. „Ty ukraińska sz****”

NEXTA – zagraniczne medium – udostępniła na platformie X niepokojące nagranie. Widzimy na nim młodego mężczyznę z Ukrainy, który siedzi za kółkiem samochodu osobowego i kobietę w średnim wieku, która zajęła miejsce z tyłu. Była z nią mała dziewczynka, która zachowywała się dość niesfornie.

Redakcja portalu wskazała, że Ukrainiec to taksówkarz – pasażerka, która usiadła z tyłu, wezwała go poprzez jedną z aplikacji pośredniczących przy zamawianiu usług transportu. Określiła w niej jasno cel, do którego chciała dostać się z dzieckiem. Gdy zajmowała miejsce w pojeździe zmieniła jednak zdanie – zwróciła się do kierowcy, by „zatrzymał się przy sklepie monopolowym”, który będą mijać na trasie.

– Nie, nie, nie, nie. Nie mam czasu – odparł taksówkarz, przez co matka „wpadła w furię”.

Śląsk. Wstrząsające nagranie z Częstochowy. „Ty ukraińska sz***o”

– Co? Ty czasu nie masz? Ty, k***a, pie****ony?! Ty, k***a, sz***o, j***na, ukraińska – puściła wiązankę w kierunku młodzieńca. Następnie uderzyła go dłonią w policzek – a przynajmniej tak to wygląda na filmie, z którego treścią można zapoznać się na profilu NEXTA Polska.

Taksówkarz niedługo później zatrzymał się na poboczu i wyprosił z auta pasażerkę. Opuszczając pojazd z ust kobiety popłynęły jeszcze groźby. – Ty, k***a, sz***o ukraińska! Ja ci jeszcze wleję, zobaczysz! – powiedziała i odeszła. Przypomnijmy – wszystkiemu przysłuchiwała się mała dziewczynka, którą matka trzymała przez jakiś czas na kolanach w trakcie jazdy.

Z ustaleń redakcji wynika, że służby zostały już powiadomione w sprawie zdarzenia. Śląscy funkcjonariusze policji „wyjaśniają okoliczności napaści” – przekazała NEXTA.

Internauci nie pozostawili suchej nitki na obywatelce Polski. – Matka z dzieckiem bluzga i bije kierowcę. Kto normalny się tak zachowuje? – zapytał retorycznie jeden z użytkowników X.