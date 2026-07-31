Zwołano specjalną naradę, prezes PiS zawiódł działaczy? „Weźcie się do roboty”

Kulisy rozmów w warszawskiej siedzibie partii ujawnił portal Onet. Anonimowe źródła zrelacjonowały redakcji ich przebieg. Narada – jak przyznali – „nie wiadomo po co została zwołana”. Takie przynajmniej mieli odczucia. – Gdyby wsłuchać się w kierownictwo partii, to można by uwierzyć, że nic się nie stało – ocenił jeden z posłów PiS.

Spotkanie miało związek z rozłamem w ugrupowaniu, do którego – jak twierdzą niektórzy jego członkowie – doprowadzić miał Mateusz Morawiecki. Były premier wbrew prezesowi powołał stowarzyszenie Rozwój Plus. Gdy Kaczyński poprosił parlamentarzystów by zadeklarowali, że nie są członkami organizacji politycznej wewnątrz PiS, wielu z nich nie złożyło tzw. lolajki – pomimo groźby wyrzucenia z ugrupowania.

Przemysław Czarnek nie wytrzymał. „Zajmujecie się bzdurami”

Onet zwrócił uwagę, że przez rozpad partia nie ma już największego klubu w Sejmie – m.in. w związku z tym 30 lipca doszło do spotkania KP PiS. Politycy mieli wielkie oczekiwania, lecz szef ugrupowania miał niestety – jak to mówi młodzież – nie dowieźć. Kaczyński nie podzielił się z obecnymi na naradzie przełomową diagnozą – nie nakreślił też planu mającego uratować sytuację. – Prezes kolejny raz powtórzył, że próbował zatrzymać Morawieckiego wiele razy, ale on nie chciał żadnego kompromisu. (...) Myśmy to już wiedzieli z mediów – powiedział jeden z uczestników narady.

To jednak nie wszystko – pojawić miał się też temat dotyczący prezydenta Karola Nawrockiego. Część parlamentarzystów narzekała ponoć, że głowa państwa dobiera sobie złych doradców. W dodatku partia nie ma żadnego wpływu na to, kto zostanie powołany. Wątek ten uciąć miał jednak nagle były minister edukacji narodowej i kandydat na premiera PiS. – Zajmujecie się bzdurami. Weźcie się do roboty – skwitował rzekomo Przemysław Czarnek.

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