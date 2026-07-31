Nawrocki i Trzaskowski na rocznicy wybuchu Powstania Warszawskiego. Padły słowa o „polskiej duszy”

Uroczystości rocznicowe związane z Powstaniem Warszawskim rozpoczęto na Placu Kraińskich. Przed prezydentem kraju i stolicy głos zabrał prezes Zarządu Głównego Związku Powstańców Warszawskich Janusz Maksymowicz.

Rocznica wybuchu Powstania Warszawskiego. „Warszawa tętni życiem”

– Spotykamy się dziś przed pomnikiem Powstania Warszawskiego, by oddać hołd bohaterom, którzy 82 lata temu stanęli do walki o wolność i niepodległość. Historia uczy nas, że te wartości nigdy nie są dane raz na zawsze. Trzeba ich strzec, bronić, szczególnie dziś, gdy znów są zagrożone – mówił.

Maksymowicz podkreślał, że Hitlerowi nie udał się plan wymazania polskiej stolicy z mapy Europy. – Warszawa po tych zniszczeniach wojennych została nie tylko odbudowana, ale i rozbudowana dzięki pracy wielu pokoleń Polaków – przypominał. – Dzisiaj Warszawa jest nowoczesna, piękna, jest tętniącym życiem miastem europejskim – stwierdzał.

Mówił też o wzajemnym szacunku, zrozumieniu i współpracy ponad uprzedzeniami i podziałami. Zaapelował do wszystkich sił politycznych, by w obliczu rosyjskiego zagrożenia „w sprawie bezpieczeństwa i pokoju być zjednoczonymi”. Przyznał, że pokłada nadzieję zarówno w silnej polskiej armii, jak i w gwarancjach NATO.

Nawrocki: Powstanie Warszawskie jak dramat antyczny

Kolejnym mówcą tego wieczora był prezydent Karol Nawrocki. Zwracał uwagę na trudną w ocenie decyzję o walce z hitlerowskimi okupantami. – Dramat konieczności wyglądał jak dramat antyczny, jak tragedia antyczna, w której nie można było dokonać jednego, dobrego wyboru – stwierdzał.

Jak dodał, powstańcy byli bohaterami, gotowymi oddać życie za „godność, człowieczeństwo, za suwerenność i niepodległość Polski”. Przyznał, że w historii naszego kraju statystyka i kalkulacja zawsze przegrywała z czymś zakorzenionym w „polskiej duszy”, czyli pragnieniem wolności i niepodległości.

– Wybuch Powstania Warszawskiego nie był impulsywnym romantyzmem ani emocją. Mogą mówić tak tylko ci, którzy zapominają, że wyrok na Warszawę i Polskę został wydany w roku 1939 r., a od roku 1939 w pracy organicznej, pozytywistycznej Polacy zbudowali największe podziemne państwo świata – ze swoimi sądami, edukacją, kulturą, sztuką, z największą podziemną armią świata – to nie jest impulsywny romantyzm – podkreślał Nawrocki.

Zaznaczył, że do Unii Europejskiej Polska wnosi także tę cechę. – Ta cecha to przywiązanie do wolności i niepodległości, którą świat szanuje, którą świat kocha, która świat zna i wie, że Polacy zawsze dla wolności są gotowi walczyć – mówił.

Trzaskowski do powstańców: Jesteście nauczycielami

Prezydent Warszawy Rafał Trzaskowski w swoim przemówieniu zwracał się szczególnie do żyjących jeszcze powstańców. – Warszawa i Polska nie potrzebują mitologii, żeby realizować swoje sny i marzenia. Potrzebują wierności tym wartościom, które nam wpajaliście. Byliście i nadal jesteście dla nas wszystkich nauczycielami. Nasi rodzice i właśnie wy – zapewniał.

Jak mówił, to dzięki nim wiadomo, skąd przychodzimy i dokąd mamy iść. – To jest nasz obowiązek i ten obowiązek od was przejmujemy. To jest nasze zobowiązanie. Bo nasze pokolenie nie tylko stawia i będzie stawiać wam pomniki, ale też kieruje się tym, czego nas nauczyliście – stwierdzał.

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