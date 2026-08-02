Ścigali go za śmierć pieszego. Wpadł na granicy z Niemcami

Poszukiwania prowadzone na podstawie listu gończego zakończyły się w niedzielę 2 sierpnia. Około godz. 3 policjanci zatrzymali Mikołaja W. na przejściu granicznym w Kołbaskowie w województwie zachodniopomorskim. Według informacji służb mężczyzna próbował opuścić Polskę.

Wobec podejrzanego Sąd Rejonowy w Suwałkach wcześniej zastosował tymczasowe aresztowanie. Po zatrzymaniu ma on zostać przewieziony do jednostki penitencjarnej.

Śmiertelne potrącenie w centrum Suwałk

Do tragedii doszło w nocy z 25 na 26 lipca na skrzyżowaniu ulic Kościuszki i Chłodnej w Suwałkach. Według ustaleń śledczych kierujący czarnym mercedesem potrącił na przejściu dla pieszych 31-letniego mężczyznę.

Poszkodowany zmarł na miejscu. Kierowca nie zatrzymał się i odjechał, a policja rozpoczęła jego poszukiwania. Funkcjonariusze zidentyfikowali podejrzanego, a prokuratura zdecydowała się następnie ujawnić jego dane i wizerunek. Wcześniej zatrzymano również dwóch pasażerów samochodu.

Za ucieczkę grozi surowsza kara

Mikołaj W. jest podejrzany o spowodowanie wypadku drogowego ze skutkiem śmiertelnym oraz ucieczkę z miejsca zdarzenia. Za zarzucane mu czyny może grozić do 20 lat pozbawienia wolności.

Prokuratura Okręgowa w Suwałkach zdementowała przy tym pojawiające się w internecie pogłoski, jakoby podejrzany był spokrewniony z przedstawicielami wymiaru sprawiedliwości, urzędów albo służb.

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