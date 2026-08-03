Kontrowersje wokół TV Republika. Wszystko przez reklamę zegarka Nawrockiego

Na antenie TV Republika w czasie wydania specjalnego poświęconego rosyjskiej rakiecie, która spadła na terytorium Polski, pojawiła się nietypowa wstawka sprzedażowa. Jarosław Olechowski i Michał Rachoń przez blisko trzy minuty prezentowali zegarek Nowrocky President 1, a widzowie mogli zobaczyć także kod QR prowadzący do oferty zakupu.

Program o rosyjskiej rakiecie, a w TV Republika reklama Nowrocky

Według nagrania krążącego w sieci, prowadzący mówili o limitowanym produkcie dostępnym na platformie Goryla.pl, powiązanej ze stacją. W tym samym czasie na ekranie widniał pasek z informacją o rosyjskiej rakiecie, która miała uderzyć w terytorium Polski. To zestawienie wywołało kontrowersje i pojawiły się zarzuty, że przekaz informacyjny został połączony z promocją sprzedaży zegarka firmy łączonej z prezydentem Karolem Nawrockim.

Kontrowersje wzbudziła nie tylko sama rozmowa na antenie. Przez dłuższy czas miał być też pokazywany kod QR, który przekierowywał bezpośrednio do strony z ofertą zegarka. Produkt to limitowana seria tysiąca egzemplarzy, przygotowana z okazji rocznicy zaprzysiężenia Karola Nawrockiego na prezydenta. Cena zegarka wynosi 699 zł.

Czy TV Republika mogła złamać przepisy

To nie pierwszy raz, gdy na antenie lub w materiałach związanych z TV Republika pojawiają się produkty sprzedawane przez Goryla.pl. Wcześniej promowano już różne towary w transmisjach sprzedażowych, a także książki eksponowane podczas programów politycznych. Różnica polega jednak na tym, że wcześniejsze działania często były przenoszone do internetu, a nie prowadzone bezpośrednio w telewizyjnym programie informacyjnym lub publicystycznym.

Praktyka budzi wątpliwości natury prawnej. Czy TV Republika mogła naruszyć ustawę o radiofonii i telewizji? Przepisy zakazują lokowania produktu w serwisach informacyjnych oraz audycjach publicystycznych o tematyce społeczno-politycznej. Jeśli prezentacja produktu miała charakter promocyjny, a widzowie nie zostali właściwie poinformowani o reklamowym charakterze przekazu, sprawa może budzić poważne wątpliwości.

Decyzja należy do KRRiT

Ostateczna ocena sytuacji na antenie TV Republika nie należy jednak do komentatorów ani konkurencji, lecz do KRRiT. To regulator może ustalić, czy doszło do kryptoreklamy albo niedozwolonego lokowania produktu. Na razie nie ma oficjalnego stanowiska ani ze strony Krajowej Rady Radiofonii i Telewizji, ani władz stacji.

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