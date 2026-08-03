Więcej przestępstw z nienawiści. „To może sprzyjać narastaniu ksenofobii i teorii spiskowych”

Poseł KO Zofia Czernow zapytała w Sejmie szefa MSWiA o podjęte działania w celu przeciwdziałania narastającej liczbie przestępstw z nienawiści oraz zapewnienia bezpieczeństwa wszystkim osobom przebywającym w Polsce. W imieniu Marcina Kierwińskiego odpowiedzi udzielił wiceminister spraw wewnętrznych i administracji. Czesław Mroczek ujawnił, że wzrasta liczba przestępstw z nienawiści. W 2025 r. było ich 1 018, co jest wzrostem o 30 proc. w porównaniu z 2024 r.

Wiceszef MSWiA przypomniał, że już wcześniej powołano w policji koordynatorów krajowych i wojewódzkich w celu monitorowania tych przestępstw. W ostatnim czasie powołano specjalny zespół zadaniowy. Prokurator generalny w 2024 r. powołał z kolei zespół ds. przeciwdziałania mowie nienawiści i przestępstwom motywowanym uprzedzeniami.

Wzrost liczby przestępstw z nienawiści. „Zjawisko migracji wywołuje negatywne reakcje”

Mroczek podkreślił, że „ostatnie bulwersujące zdarzenia i przestępstwa w Polsce to w jakiejś mierze efekt tego, co się dzieje w przestrzeni publicznej, czyli zgody na agresję i brutalny język”. Dziennik Gazeta Prawna zapytał o sprawę Rafała Chwedoruka. – Samo zjawisko migracji niemal zawsze wywołuje u części społeczeństwa negatywne reakcje, które mogą przekładać się na zachowania wobec cudzoziemców – skomentował politolog z UW.

Chwedoruk wspomniał też o zmieniających się relacjach polsko-ukraińskich. Dodał, że przez długi czas główne partie nie podejmowały otwarcie tematów budzących społeczne emocje wokół relacji z Ukrainą. – W efekcie powstała przestrzeń, którą zaczęły zagospodarowywać ugrupowania skrajne. To z kolei może sprzyjać narastaniu ksenofobii i teorii spiskowych – mówił ekspert. Chwedoruk podważał z kolei zależność między ostrą retoryką części polityków a wzrostem liczby przestępstw z nienawiści.

Rośnie liczba przestępstw z nienawiści. Powodem radykalizacja przekazu przez polityków?

Politolog widzi tu głównie chęć walki o elektorat. – PiS próbuje nadrobić stracony czas. W polityce często robi się to przez radykalizację przekazu, aby przelicytować ugrupowania, które wcześniej zagospodarowały ten temat – wyjaśniał. Dr Dominika Bulska oceniła, że przyczyną jest też brak długofalowej polityki integracyjnej po napływie uchodźców z Ukrainy w 2022 r.

– Wprowadzano rozwiązania wspierające uchodźców, ale zabrakło odpowiedniej komunikacji wyjaśniającej, dlaczego są one potrzebne, oraz spójnej strategii integracji. To mogło sprzyjać narastaniu poczucia niesprawiedliwości, a w konsekwencji napięć społecznych – tłumaczyła. Psycholożka z Uniwersytetu SWPS jako receptę na ograniczenie liczby przestępstw z nienawiści widzi w odpowiedzialności klasy politycznej i długofalowej edukacji.

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