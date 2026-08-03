Ofiara byłego proboszcza o zeznaniach kard. Dziwisza. „Kolejna nieprawda”

Kardynał Stanisław Dziwisz pojawił się w poniedziałek w krakowskim sądzie – poinformował Onet. Chodziło o zeznania w sprawie molestowania ministranta przez księdza. – Znałem wszystkich księży w diecezji, jak byłem sekretarzem, kapelanem arcybiskupa Wojtyły. Wzywałem ich na audiencje, ale nie miałem kontaktów osobistych, nie miałem kontaktów przyjacielskich – powiedział duchowny. Kard. Dziwisz przekonywał, że nic nie wiedział o sprawie molestowania.

– Z kardynałem Macharskim żyliśmy w przyjaźni, ale ta przyjaźń nie polegała na tym, żeby on mi mówił o wszystkich sprawach diecezjalnych – mówił hierarcha. Kard. Dziwisz podkreślił, że przez 27 lat przebywał w Watykanie. – I nie interesowałem się, bo nie miałem sposobu i nie chciałem, tym co się działo w Polsce i w diecezji, bo miałem inne sprawy z racji pełnionej funkcji – kontynuował duchowny.

Kardynał Stanisław Dziwisz w sądzie w Krakowie. Chodzi o proces wytoczony przez Janusza Szymika

Do sprawy odniósł się Janusz Szymik. – Myślę, że kard. Dziwisz ma dużą wiedzę na temat ks. Jana Wodniaka, tutaj chciał umniejszyć swoją rolę co do znajomości z owym byłym już księdzem. W mediach są zdjęcia, które pokazują, że panowie przed laty, w latach 80. spędzali ze sobą wakacje. Dzisiaj kardynał mówi, że nie rozpoznaje na zdjęciach ks. Wodniaka – powiedział były ministrant.

Hierarcha powiedział również, że dopiero w ostatnich dniach po raz pierwszy usłyszał o tej sprawie. Szymik przypomniał, że były proboszcz był sądzony w tej sprawie od roku 2014, a prawomocny wyrok zapadł 2017 r. Były ministrant stwierdził, że słowa kard. Dziwisza to „kolejna nieprawda”. – Niezgodność nawet z tym, co kardynał wcześniej mówił, także sam sobie zaprzeczył – podsumował Szymik.

Czytaj też:

Kard. Dziwisz chce uniknąć przesłuchania. W tle proces o 20 mln zł Czytaj też:

Gwiazdor „Powrotu do przyszłości” odrzuca oskarżenia, jakoby trzymał byłą żonę jako „niewolnicę seksualną”