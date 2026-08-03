Obrona Romanowskiego chce umorzenia zarzutów. Powołuje się na przypadek Ziobry

Obrona Marcina Romanowskiego złożyła w prokuraturze wniosek dotyczący umorzenia postępowania w zakresie zarzutów wobec polityka PiS – poinformowało RMF FM. Domaga się również uchylenia tymczasowego aresztowania wobec Romanowskiego. Były wiceminister sprawiedliwości jest podejrzany w aferze Funduszu Sprawiedliwości. Obrońcy Romanowskiego powołują się na decyzję sądu ws. Zbigniewa Ziobry.

Sąd uznał, że wniosek ekstradycyjny może objąć 19 z 27 czynów. W przypadku części z nich stwierdził, że zgromadzone dowody nie wskazują na duże prawdopodobieństwo ich popełnienia. Mec. Bartosz Lewandowski podkreślił, że „te zarzuty są wspólne z zarzutami Romanowskiego”. – To są dosyć istotne zarzuty, bo one są zagrożone karą 25 lat pozbawienia wolności i kwalifikowane przez prokuratora jako przywłaszczenie. To zmienia dość istotnie sytuację procesową Marcina Romanowskiego – ocenił.

Te zarzuty łączą Marcina Romanowskiego i Zbigniewa Ziobrę. Obrona żąda ich umorzenia

Potencjalne umorzenie zarzutów będzie wiązać się z upadkiem jednej z przesłanek do zastosowania aresztu. Chodzi o wysokie zagrożenie kary. „Odmowa uznania wniosku mec. Lewandowskiego otworzy mu drogę do zaskarżenia decyzji do sądu” – czytamy. Ewentualne uchylenie aresztu spowoduje również anulowanie Europejskiego Nakazu Aresztowania.

W środę 29 lipca minister sprawiedliwości Waldemar Żurek podsumował rok swojej działalności. W kontekście Funduszu Sprawiedliwości podkreślił, że podejmowane są konsekwentne działania w celu doprowadzenia Ziobry i Romanowskiego przed oblicze polskiego wymiaru sprawiedliwości. Polskie służby ustalają miejsce pobytu polityka Prawa i Sprawiedliwości. W związku z tym została nawiązana współpraca z Prokurator Generalną Serbii. ENA pozostaje w mocy.

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