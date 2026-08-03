Chaos po nocnym alarmie w Lubelskiem. Wojewoda wskazał, co zawiodło

Nocny alarm po zagrożeniu z powietrza w woj. lubelskim uruchomił lawinę pytań o to, dlaczego syreny nie zadziałały wszędzie tak, jak powinny. Z przekazanych informacji wynika, że alarm objął 17 powiatów, ale w siedmiu syreny włączono zgodnie z planem. W pozostałych doszło do opóźnień albo system w ogóle nie zadziałał na czas.

Nie wszystkie powiaty zareagowały tak samo

Wojewoda przyznał, że problemem okazał się przede wszystkim czynnik ludzki. W części przypadków osoby odpowiedzialne za uruchomienie syren zwlekały, bo chciały dodatkowo potwierdzić decyzję u przełożonych. To właśnie te minuty miały kluczowe znaczenie, bo przy zagrożeniu z powietrza liczy się natychmiastowa reakcja.

Padły też zapowiedzi, że powiaty, które opóźniły alarm lub go nie uruchomiły, będą musiały złożyć wyjaśnienia.

Za długi łańcuch decyzji. Wojewoda zapowiada zdalne uruchamianie syren

Według wojewody od momentu otrzymania sygnału o zagrożeniu do faktycznego włączenia alarmu mijało zbyt dużo czasu. Procedura wymagała przejścia przez kilka szczebli, a to wydłużało reakcję nawet o kilkanaście minut. W praktyce oznaczało to, że część mieszkańców dowiadywała się o zagrożeniu z opóźnieniem albo wcale nie słyszała syren. Dlatego zapadła decyzja, by uprościć system i ograniczyć liczbę ogniw pośrednich.

Najważniejsza zmiana ma dotyczyć przejęcia części decyzji przez Wojewódzkie Centrum Zarządzania Kryzysowego. Chodzi o to, by syreny można było uruchamiać zdalnie i szybciej, bez czekania na kolejne potwierdzenia. Już teraz 164 lokalizacje mają taką możliwość, a w planach jest uruchomienie kolejnych 200.

Docelowo system ma działać sprawniej także w nocy i w sytuacjach, gdy każda minuta ma znaczenie.

Duże emocje po rosyjskim ataku wzbudził też brak szybkiego komunikatu wyjaśniającego, co dokładnie się stało i jak mają zachować się mieszkańcy. Sam dźwięk syren nie tłumaczył, z jakim zagrożeniem ludzie mają do czynienia. Wojewoda przyznał, że po odwołaniu alarmu powinien automatycznie ruszać także SMS z uspokajającą informacją i wskazaniem, gdzie szukać dalszych komunikatów. To właśnie ten element ma zostać potraktowany priorytetowo i poprawiony w pierwszej kolejności.

Będą testy i niezapowiedziane ćwiczenia

Po całej sytuacji władze województwa zapowiadają dodatkowe testy, nowe urządzenia oraz niezapowiedziane ćwiczenia sztabów kryzysowych. Celem ma być sprawdzenie, jak system działa w realnych warunkach stresu, a nie tylko podczas planowanych prób.

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