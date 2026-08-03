Poradnik Bezpieczeństwa niedostosowany do obecnych standardów? Te wytyczne powinien spełniać

MSWiA w piątek 31 lipca rozesłało do Polaków SMS-a z alertem RCB z Poradnikiem Bezpieczeństwa „bądź przygotowany”. Pojawił się jednak problem z ładowaniem strony związany z dużą liczbą wejść. Od grudnia 2025 r. rozsyłano papierową wersję Poradnika Bezpieczeństwa. Broszura została wydrukowana w 16,8 mln egzemplarzy. Ministerstwo spraw wewnętrznych i administracji przekazało, że „wydruk jednej książeczki kosztował 2,76 zł, a jej dostarczenie pod same drzwi 68 groszy”.

Poradnik Bezpieczeństwa nie spełnia współczesnych standardów? Powinien spełniać WCAG 2.2

Pojawiły się informacje, że Poradnik Bezpieczeństwa jest niedostosowany do współczesnych standardów, chociażby dla starszych osób z uwagi m.in. na małą czcionkę. Powinien spełniać Web Content Accessibility Guidelines, czyli zestaw międzynarodowych wytycznych przygotowanych przez organizację W3C.

Kryteria WCAG 2.2 to: 2.4.11 Fokus nie zasłonięty (minimum) (AA), 2.4.12 Fokus nie zasłonięty (rozszerzone) (AAA), 2.4.13 Wygląd fokusu (AAA), 2.5.7 Ruchy przeciągania (AA), 2.5.8 Rozmiar celu (minimum) (AA), 3.2.6 Spójna pomoc (A), 3.3.7 Zbędne wpisywanie (A), 3.3.8 Dostępne uwierzytelnianie (minimum) (AA) oraz 3.3.9 Dostępne uwierzytelnianie (rozszerzone) (AAA).

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