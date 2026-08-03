Republika Mobile wystartowała 1 sierpnia. Eksperci ostro o decyzji Sakiewicza

Start Republika Mobile, nowej sieci komórkowej należącej do TV Republika, miał być ważnym momentem dla stacji. Zamiast tego wywołał falę...zażenowania. Powodem stała się nie tylko sama premiera projektu, ale przede wszystkim data ogłoszenia i słowa Tomasza Sakiewicza na antenie.

Republika Mobile już wystartowała. 1 sierpnia, w rocznicę Powstania

Nowa marka została ogłoszona 1 sierpnia, w rocznicę wybuchu Powstania Warszawskiego. Kreatywności w reklamie Tomaszowi Sakiewiczowi na pewno nikt nie odmówi. Prezes TV Republika tłumaczył, że wybór nie był przypadkowy. Jak mówił, Powstanie symbolizuje wspólnotę i jedność, a Republika Mobile ma „łączyć ludzi”.

– Projekt był specjalnie z okazji Powstania (Warszawskiego – red.). Tę datę żeśmy wybrali, bo chcemy łączyć ludzi –mówił Sakiewicz w programie „Rewolwer”.

To właśnie to zestawienie wywołało najmocniejsze reakcje. Dla części komentatorów połączenie startu komercyjnej usługi z taką rocznicą przekroczyło granice dobrego smaku.

Eksperci ostro o decyzji TV Republika

Specjaliści od komunikacji i wizerunku nie zostawili na tym pomyśle suchej nitki. Wskazują, że Powstanie Warszawskie należy do sfery symboli, których nie powinno się wykorzystywać do promocji biznesu.

W ich ocenie TV Republika i Republika Mobile zostały wpisane w narrację, która miała nadać projektowi większy ciężar emocjonalny. Krytycy uznali jednak, że taka strategia jest nie tylko ryzykowna, ale wręcz nieprzyzwoita.

Tomasz Sakiewicz zapowiada dodatkowe funkcje

Na tym nie koniec. Tomasz Sakiewicz zapowiedział, że abonenci Republika Mobile mają otrzymywać specjalne komunikaty związane z działalnością stacji i jej inicjatywami. Wspomniał też półżartem o pomyśle odbierania telefonów od klientów przez godzinę w tygodniu. To pokazuje, że Republika Mobile ma być czymś więcej niż zwykłą ofertą telekomunikacyjną. Projekt od początku jest mocno związany z marką TV Republika i jej społecznością widzów.

Dla klientów Republiki Mobile przygotowano dwa abonamenty: za 24 zł i 36 zł miesięcznie przy umowie na dwa lata. W ofercie mają znaleźć się także trzy pakiety internetu mobilnego.

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