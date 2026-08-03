Prezydent Nawrocki: Walka z Bogiem i z Kościołem katolickim jest walką z Wojskiem Polskim

Karol Nawrocki w poniedziałek 3 sierpnia wziął udział w uroczystościach na Placu Zamkowym w Warszawie. Jako Zwierzchnik Sił Zbrojnych, prezydent wręczył sztandar wojskowy 18 Stołecznej Brygadzie Obrony Terytorialnej. W trakcie wydarzenia wygłosił też przemówienie, w którym nie oszczędzał oponentów ze sceny politycznej.

Nawrocki wręczał sztandar. Uderzył w politycznych przeciwników

– Drodzy żołnierze, jesteśmy jako naród po prostu głęboko wdzięczni. Jesteście zawsze blisko i zawsze gotowi. Gdy jest powódź na Dolnym Śląsku, to tam jesteście i służycie drugiemu człowiekowi. Gdy jest pożar w powiecie wołomińskim – są tam Terytorialsi. A do tego jesteście tak unikalną, unikatową jednostką, gotową do tego, aby walczyć w zagęszczonym, zurbanizowanym terenie miejskim, w swojej ukochanej Warszawie – mówił Nawrocki.

– Ta unikalność waszych umiejętności, znajomość Warszawy, do tego, żeby bronić, jak przyjdzie taka potrzeba i przyjdzie taka konieczność. Reprezentujecie różne pokolenia, różne generacje. Część z was jest urzędnikami, pracownikami szkół, pracownikami innych instytucji państwa polskiego, a zasadniczą część swojego życia jesteście gotowi poświęcić drugiemu człowiekowi, to piękne, wzruszające, i tego potrzebuje nasza ukochana ojczyzna – dodawał.

– I po roku 2015 i po styczniu roku 2017, gdzie już pierwszym dowódcą Wojsk Obrony Terytorialnej został gen. Kukuła, byli, drodzy państwo, tacy, którzy przez partyjną optykę albo za sprawą mediów chcieli zrobić wszystko, aby Polska nie miała Wojsk Obrony Terytorialnej – zaznaczył prezydent.

– Polacy nie zadają już sobie dzisiaj pytania, czy potrzebne są Wojska Obrony Terytorialnej i terytorialsi. Dziś to widzą za sprawą 18 Stołecznej Brygady Obrony Terytorialnej – mówił dalej. Wspomniał też o kwestii religii.

– Bóg, honor i ojczyzna. Tak, tam jest Bóg i tu są z nami ekscelencje. I walka z Bogiem i z Kościołem katolickim jest walką z Wojskiem Polskim, bo żołnierze polscy zawsze gromadzili się i dziś też gromadzą się wokół tej świętości – podkreślał polityk.

Prezydent atakuje. Błyskawiczna odpowiedź MON

Na słowa prezydenta o sporach dotyczących WOT zareagowała obecna na uroczystości wiceminister z tego resortu.

– Panie prezydencie, zgoda, były różne opinie polityczne co do powstania terytorialsów. Ale myślę, że nie tylko sztuką jest to, żeby powołać do życia Wojska Obrony Terytorialnej, ale sztuką jest też zrobić wszystko, by mogły jak najlepiej funkcjonować – ripostowała Magdalena Sobkowiak-Czarnecka

– Cieszę się, że nieco ponad miesiąc temu uczestniczyliśmy wspólnie z panem gen. Stańczykiem w ceremonii podpisania umowy na nowe karabinki Grot A3 właśnie dla was – zwróciła się znów do żołnierzy.

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